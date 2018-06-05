NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈遭陸打壓？好市多「台灣國旗」消失言承旭夜探女星香閨　被他發文曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

5月CPI年漲1.64% 油料費上漲是主因

中央社2018/06/05 18:30
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘姿羽台北5日電）國際油價持續走揚，國內物價也受到影響，主計總處今天公布5月消費者物價指數（CPI）年增1.64%，油料費是最大推力，影響總指數上漲達0.54個百分點。

主計總處今天公布5月CPI年增1.64%，不含蔬果、能源的核心CPI年增0.95%，七大類中漲幅最高者為雜項類、年漲5.22%，次之的是交通及通訊類、年漲1.91%。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，雜項類漲幅明顯，主因是菸稅調漲效應顯現，香菸上漲36.1%所致，而菸稅調漲的因素會持續推升物價漲幅，預估直至今年10月，對物價的影響才會消退。

交通及通訊類年漲1.91%，則是國際原油價格走揚，油料費續漲19.97%所致，也創下15個月以來的最大漲幅；不過梅家瑗指出，電信業者相繼推出499吃到飽促銷方案，以及雙北市政府合作推出公車、捷運1280元的優惠月票，抵銷了部分漲幅。

梅家瑗表示，5月物價光是油料費、香菸就影響總指數上漲0.98個百分點，若扣除這二項因素，5月的消費者物價指數年增不到0.7%，顯見整體物價情勢相當溫和平穩。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，5月CPI平均年增3.15%，雖較4月略高，但低於今年1、2月的平均漲幅。

細看重要民生物資中漲幅較顯著者，以「衛生紙、面紙及紙巾」和「雞蛋」分別年增10.7%和10.76%較明顯，「糖」也漲了7.13%。

「衛生紙、面紙及紙巾」5月年漲10.7%，雖略低於4月漲幅10.89%，但也創下110個月以來的次高水準。

梅家瑗說明，2月下旬衛生紙業者開始喊漲，就實際數據來看，大概4、5月零售端才陸續有比較明顯的調漲，但僅是部分漲價，4月約35%的廠商售價調漲、5月則約18%，顯見目前衛生紙並無全面調漲，不過因零售端往往調價會遞延反映，須再多觀察幾個月，才能了解衛生紙實際漲價情形。（編輯：鄭雪文）1070605

吳新興出席非洲華人聯誼會 ...核二2號機正式起動 原廠...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan