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中央社

吳新興出席非洲華人聯誼會 讚僑胞民主互助

中央社2018/06/05 18:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡5日專電）僑務委員會委員長吳新興在駐南非代表周唯中陪同下，3日出席在德班舉行的第21屆非洲地區華人聯誼大會，非洲各地僑領同胞超過150人參加。大會每兩年舉行一次。

吳新興在開幕致詞時盛讚非洲僑胞不分黨派，不分新僑老僑，互相照顧，彼此扶持，齊聚一堂，共商國是，深具民主風範，令人欽佩。

他表示，聯誼會提供重要交流平台，全球各地都有類似聯誼會，僑委會將持續協助此一平台永續傳承，與時俱進面對時代變化的挑戰。

他以曾協助亞洲華人聯誼年會順利在台灣召開為例，今年也將協助輔導中南美洲的僑胞，於11月首度在巴拉圭召開第一屆僑民會議。他期勉非洲華人聯誼年會能樹立典範，同時期盼會議有豐碩成果。

德班（Durban）是南非第三大城，是東岸大港，位於第一大城約翰尼斯堡（Johannesburg）東南方約700公里。

本屆非洲華人聯誼會主要議程包括吳新興主講「僑務工作說明」、駐南非代表處經濟組長梁佳聿「台灣創新產業暨投資環境報告」及約翰尼斯堡台灣貿易中心主任劉千翡「拓銷非洲市場經驗」，均獲得如雷掌聲。

大會4日閉幕，閉幕典禮上大會通過上蔡英文總統致敬電，並共同發表聯合聲明，擴大台灣與非洲各國多元雙向交流，凝聚僑界向心力，鞏固非洲支持台灣力量，共創台灣新氣象。（編輯：郭中翰）1070605

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