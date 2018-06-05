吳新興出席非洲華人聯誼會 讚僑胞民主互助

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡5日專電）僑務委員會委員長吳新興在駐南非代表周唯中陪同下，3日出席在德班舉行的第21屆非洲地區華人聯誼大會，非洲各地僑領同胞超過150人參加。大會每兩年舉行一次。

吳新興在開幕致詞時盛讚非洲僑胞不分黨派，不分新僑老僑，互相照顧，彼此扶持，齊聚一堂，共商國是，深具民主風範，令人欽佩。

他表示，聯誼會提供重要交流平台，全球各地都有類似聯誼會，僑委會將持續協助此一平台永續傳承，與時俱進面對時代變化的挑戰。

他以曾協助亞洲華人聯誼年會順利在台灣召開為例，今年也將協助輔導中南美洲的僑胞，於11月首度在巴拉圭召開第一屆僑民會議。他期勉非洲華人聯誼年會能樹立典範，同時期盼會議有豐碩成果。