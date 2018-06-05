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娛樂

頑童擔任頒獎人好害怕　大淵提供「這招」加持金曲

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/05 19:17
▲頑童受邀擔任金曲頒獎人，很害怕把獎座弄斷。（圖／本色音樂提供, 2018.06.05）
▲頑童受邀擔任金曲頒獎人，很害怕把獎座弄斷。（圖／本色音樂提供, 2018.06.05）

台灣嘻哈天團「頑童MJ116」出道10年，終於要在8月11日，首度攻上台北小巨蛋，日前演唱會門票，才開賣三分鐘，1萬1千張瞬間被搶購一空，接著頑童在hito頒獎典禮上，宣布演唱會加場，門票於6月16日開賣，讓原本搶不到票的「老鄉們」，超級開心。

日前金曲奬公布入圍消息，頑童入圍「最佳演唱組合」，不久演唱會門票開賣，又被秒殺，接連發生好事，三人心情都非常好。其實之前頑童跟MC Hot Dog、張震嶽，組成團體「兄弟本色」，就登上過小巨蛋，這次脫離兩位大哥的照顧，三人獨自攻蛋，他們才突然覺得：「原來這是真的，真的做這件事覺得很熱血。」三人也不約而同地覺得非常緊張。


▲最近頑童喜事不斷，三人心情非常好。（圖／本色音樂提供, 2018.06.05）

頑童《幹大事》演唱會門票迅速被秒殺，接著宣布8月12日加場，且一定要是會員，才有搶票資格，買票也採用實名制，這一切都是為了保障歌迷權益、杜絕黃牛票。不過瘦子對「黃牛票」卻有另一番見解，認為：「其實沒有黃牛，代表你這演唱會沒價值。」不過也解釋並非鼓吹「黃牛票行為」，覺得有人願意花高價買票，是可以拿出來「炫耀」的事。


▲頑童《幹大事》演唱會首場，開賣三分鐘售完。（圖／本色音樂提供 , 2018.6.2）

頑童入圍本屆金曲獎，且擔任頒獎人，在如此隆重的場合三人難免有些緊張，瘦子說：「我們又不會講話，很怕講錯話。」也害怕把獎座摔斷，問到有沒有準備「幸運小物」加持一下，瘦子不太相信「幸運物」，大淵則跳出來說：「有些人會穿紅內褲，有些還會養小鬼，還有聽過養嬰靈的。」瘦子跟小春聽到覺得傻眼，隨後大淵改口：「沒有啦！嚇嚇大家的」。

對於得獎，頑童保持平常心，瘦子說：「這次金曲獎，沒有那麼渴望拿獎，有拿很開心，沒有就算了。」並表示，很看好「張三李四」跟「夜貓組」。

關鍵字頑童mj116金曲獎小巨蛋
黃志瑋記者會又淚崩　坦言壓力大女偶像雪恥　練出蜜桃臀

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