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新北市又老又窮？　新北：數據會說話

記者陳志仁／新北報導2018/06/05 19:31
▲北市招商行動不停歇，樹林地區首座複合式影視的購物商城－「秀泰生活樹林店」，今年5月26日開幕啟用。（圖／新北市政府提供）
▲北市招商行動不停歇，樹林地區首座複合式影視的購物商城－「秀泰生活樹林店」，今年5月26日開幕啟用。（圖／新北市政府提供）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜接受媒體訪問時表示，高雄鄉親給民進黨20年，卻把高雄變成又老又窮；高雄市新聞局長張家興反批，新北市青年移出及老年人口的增加是六都之最，促參招商成績更遠不及高雄，才是在國民黨治理下又老又窮。

新北市政府勞工局表示，新北市100年至106年均維持59％左右的勞動參與率，反觀高雄市最高57.9％，城市活力及勞動力可看出落差；另106年新北市青年失業率9.4％全國及六都最低，高雄市青年失業率12.0％，還高於全國平均11.92％；另外，自96至106年間，新北勞保投保人數增加 20.5萬人，106年投保平均薪資也位列六都第3名。

新北市政府經發局指出，針對六都近年的招商績效，經濟部均辦理「招商績效評比」的評核，新北市自102、104、105年連續三屆蟬聯直轄市「整體招商績效評比」第1名，及「單一服務窗口與排除投資障礙機制辦理成效」績優獎項；反觀高雄市在整體招商績效上從未進入前三名榜上，僅憑單一年度促參簽約金額數據抨擊，失之偏頗。

經發局說，新北市公司行號及工廠家數29萬家向來為全國第一，對照高雄市21萬家有顯著差距，且新北市營利事業銷售額自101年起即超越高雄市的4.1兆元，大幅躍升達每年4.4兆元；就財政部促參案件統計，新北市近6年促參案件，不論已簽約成功數（213案）、總投資金額（928億元），甚至開發面積（291萬平方公尺），皆大幅超越高雄市（23案、543億、280萬平方公尺）。

關鍵字韓國瑜高雄市新聞局長張家興新北市政府勞工局新北市政府經發局
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