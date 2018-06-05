新北市又老又窮？　新北：數據會說話

國民黨高雄市長參選人韓國瑜接受媒體訪問時表示，高雄鄉親給民進黨20年，卻把高雄變成又老又窮；高雄市新聞局長張家興反批，新北市青年移出及老年人口的增加是六都之最，促參招商成績更遠不及高雄，才是在國民黨治理下又老又窮。

新北市政府勞工局表示，新北市100年至106年均維持59％左右的勞動參與率，反觀高雄市最高57.9％，城市活力及勞動力可看出落差；另106年新北市青年失業率9.4％全國及六都最低，高雄市青年失業率12.0％，還高於全國平均11.92％；另外，自96至106年間，新北勞保投保人數增加 20.5萬人，106年投保平均薪資也位列六都第3名。