新北市又老又窮？　新北：數據會說話

國民黨高雄市長參選人韓國瑜接受媒體訪問時表示，高雄鄉親給民進黨20年，卻把高雄變成又老又窮；高雄市新聞局長張家興反批，新北市青年移出及老年人口的增加是六都之最，促參招商成績更遠不及高雄，才是在國民黨治理下又老又窮。
新北市政府勞工局表示，新北市100年至106年均維持59％左右的勞動參與率，反觀高雄市最高57.9％，城市活力及勞動力可看出落差；另106年新北市青年失業率9.4％全國及六都最低，高雄市青年失業率12.0％，還高於全國平均11.92％；另外，自96至106年間，新北勞保投保人數增加 20.5萬人，106年投保平均薪資也位列六都第3名。
新北市政府經發局指出，針對六都近年的招商績效，經濟部均辦理「招商績效評比」的評核，新北市自102、104、105年連續三屆蟬聯直轄市「整體招商績效評比」第1名，及「單一服務窗口與排除投資障礙機制辦理成效」績優獎項；反觀高雄市在整體招商績效上從未進入前三名榜上，僅憑單一年度促參簽約金額數據抨擊，失之偏頗。
經發局說，新北市公司行號及工廠家數29萬家向來為全國第一，對照高雄市21萬家有顯著差距，且新北市營利事業銷售額自101年起即超越高雄市的4.1兆元，大幅躍升達每年4.4兆元；就財政部促參案件統計，新北市近6年促參案件，不論已簽約成功數（213案）、總投資金額（928億元），甚至開發面積（291萬平方公尺），皆大幅超越高雄市（23案、543億、280萬平方公尺）。