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ASCO贏家是默沙東 Nektar股價則大跌41%

鉅亨網2018/06/05 18:43
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今年 6 月 1 日至 6 月 5 日的美國臨床腫瘤學會 (American Society of Clinical Oncology，ASCO) 年會是醫藥界備受矚目的一場年度會議。

對於標準普爾 S&P 500 指數成員來說，Nektar Therapeutics 生技製藥公司 (NKTR-US) 因報告不佳，週一 (4 日) 股價來到 5 年來的最大跌幅。

Nektar 股價週一下跌 41.82% 來到 52.57 美元。

Nektar 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
Nektar 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

週六 (2 日) 公布的數據顯示，Nektar 藥物與必治妥施貴寶公司 Bristol-Myers Squibb (BMY-US) 的 Opdivo 藥物合體療程對於黑色素瘤 (melanoma) 和腎癌患者的緩解率在實驗中期表現不好

這資料使 Nektar 股價一落千丈，達 5 年來 S&P 500 企業的最大單日跌幅 41.82%。另外一間 2018 年較不幸的上市 S&P 500 企業為軟體公司 Symantec (SYMC-US)，今年 5 月 11 日股價掉了約 33%。

此外，Nektar 搭檔的必治妥股價週一也下跌了 3.16% 來到 51.45 美元。

然而，默沙東 Merck (MRK-US) 的 Keytruda 癌症藥物則顯示，單獨服用可延長初步診斷的肺癌患者生存時間，使 Keytruda 成為了業界藥物備受衡量的標準。

默沙東的 Keytruda 競爭者為必治妥的 Opdivo 及羅氏藥業 Roche (RHHBY-US) 的 Tencentriq，藥物試圖將引導身體的免疫系統對癌症細胞進行攻擊。

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