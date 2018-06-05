影／文德國小校園創意兒童遊戲場設施落成典禮

文德國小位於八卦山上，為一所偏鄉小學，農村風光優美，學校以「狗」發展校本特色課程，除了認養校犬，引發學生責任感與同理心，推展生命教育課程，亦與台灣導盲犬協會合作，透過導盲犬發展特教關懷的「陪伴犬」特色課程，彰化縣政府透過競爭型計畫選出規劃設計極富特色的優質創意遊戲場學校，補助文德國小150萬元整，建置融入學校校本「狗」意象的創意兒童遊樂器材，讓這樣的遊樂器材好玩又富教育意涵。



▲彰化縣長魏明谷為芬園鄉文德國小遊戲場主持落成啟用典禮，創意兒童遊戲場設施也充滿刺激性與挑戰性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

文德國小校長李政穎表示，建置過程中，文德國小以學校「狗」的特色，第一階段經由學校學生票選出最喜歡的遊樂器材種類，學生以溜滑梯、攀爬、砂坑獲得最多支持，接續，學校老師們進行創意構思，並與學生們討論出專屬於文德國小特色的遊樂器材構思圖。



▲彰化縣長魏明谷為芬園鄉文德國小遊戲場主持落成啟用典禮，創意兒童遊戲場設施也充滿刺激性與挑戰性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

因為文德國小校地狹小，因此，大膽的朝向往空中垂直發展的想法設計，草圖設計以一條臘腸狗，從狗屋跨到二樓外牆，狗頭面向操場探出，代表狗狗親人想和操場上的小朋友們互動，其身體以攀爬鑽籠連接一二樓的方式來進行規劃設計，將學校師生們的想法並兼顧「安全」及「法規」來付諸實現，同時，解決了學校空間不足的問題外，也能夠增加遊樂器材的刺激性與挑戰性。



▲彰化縣長魏明谷為芬園鄉文德國小遊戲場主持落成啟用典禮，創意兒童遊戲場設施也充滿刺激性與挑戰性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

李政穎指出，而這也回應了高年級學生喜歡有挑戰性的遊樂器材設計，擺脫一般遊樂器材年紀愈大，愈不愛玩的狀況。再者，也在狗屋的下方設置砂坑，滿足小朋友們喜歡動手玩的動機，而且小朋友們在狗屋造型的木屋中自由發想的玩樂，成為他們最喜歡的秘密基地，透過這樣的遊樂器材建置，讓小朋友的創意無限展現。



▲彰化縣長魏明谷為芬園鄉文德國小遊戲場主持落成啟用典禮，創意兒童遊戲場設施也充滿刺激性與挑戰性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

一甲顏筠羲說，我好喜歡這個沙坑，裡面的沙好好摸，我好想每節下課都跑來玩！二甲黃柔茵說，我一開始覺得鑽籠很可怕，但真正爬過之後覺得好好玩哦！