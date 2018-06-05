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多功能水域　豐原軟埤仔溪享受划船之樂

記者黃玿琮／台中報導2018/06/05 19:32
▲豐原軟埤仔溪除了有獨木舟體驗活動外，也有精采的「輕艇競速」，吸引不少民眾觀看。 (圖／台中市政府運動局提供)
▲豐原軟埤仔溪除了有獨木舟體驗活動外，也有精采的「輕艇競速」，吸引不少民眾觀看。 (圖／台中市政府運動局提供)

豐原軟埤仔溪日前舉辦有史以來首次龍舟賽，並接續舉辦獨木舟體驗，吸引超過百名的民眾熱情參與，享受划船之樂，並提前欣賞花博的花卉之美。5日除了有獨木舟體驗活動外，也有精采的「輕艇競速」，吸引不少民眾觀看。運動局表示，軟埤仔溪除了可舉辦龍舟競賽，未來也提供輕艇選手的練習基地，景觀湖則可當作滯洪池，發揮蓄洪調節功能，達到水域擁有多功能。

豐原軟埤仔溪水域4日和5日開放民眾免費體驗獨木舟活動，各開放200位民眾登船體驗，採現場自由報名並領取號碼牌登船；此外，兩日下午特別舉辦「輕艇水球」與「輕艇競速」的競賽活動，讓民眾一同觀看輕艇競賽的刺激感。

運動局表示，4日放開獨木舟體驗首日，吸引超過100名以上的大小朋友一同享受輕艇的划船樂趣；現場也有許多的爸爸媽媽、阿公阿媽帶著子孫一同登船，共同享受親子划船之樂，有民眾划完一次還不過癮，重新排隊再下水體驗。

▲豐原軟埤仔溪除了有獨木舟體驗活動外，也有精采的「輕艇競速」。 (圖／台中市政府運動局提供)

4日下午「輕艇水球」競賽，兩隊選手以5對5方式，攻守輪流，節奏非常快速，選手必須駕馭船艇的同時也需具備控球技巧，競爭相當激烈。5日下午輕艇競速活動，吸引36位選手報名參加，分為單人和雙人競賽兩種，以150公尺為賽道，互相競速。

運動局指出，為迎接花博，市府在軟埤仔溪水域打造面積約1公頃的景觀湖，湖寬20至36公尺、長300多公尺，水深可達3公尺，除了作為此次龍舟競賽之用，未來也將作為台中輕艇選手的練習基地；此外，景觀湖也可當作滯洪池，發揮蓄洪調節功能，達到防汛效益。

關鍵字豐原軟埤仔溪獨木舟龍舟輕艇
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