中興事件後 官員：建設中國為智慧財產權強國

申長雨在文章中說，要把握「從2020年到本世紀中葉知識產權強國建設的重大戰略機遇期」，「分兩步走」建成智慧財產權強國。

中新社報導，今天是中國「國家知識產權（智慧財產權）戰略綱要」頒布實施10週年，具有中國科學院院士身分的申長雨今天發表題為「一項興國利民的國家戰略」文章，提到上述目標。

（中央社台北5日電）面對中興通訊及美中貿易風波，中國國家知識產權局長申長雨發表文章說，中國將以智慧財產權強國為目標，2035年先「基本建成」，2050年「全面建成中國特色、世界水平」的智慧財產權強國。

他表示，第一步從2020到2035年，力爭15年「基本建成知識產權強國」，使中國智慧財產權創造、運用、保護、管理和服務「躋身國際先進行列」，讓智慧財產權成為「驅動創新發展和支撐擴大開放的強勁動力」。

第二步從2035年到21世紀中葉，「再奮鬥15年，全面建成『中國特色、世界水平』的知識產權強國，使中國知識產權創造、運用、保護、管理和服務『居於世界領先水平』，讓知識產權成為經濟社會發展強有力的技術和制度供給」。

申長雨並提出6方面具體要求，其中包括智慧財產權的創造要努力實現「由多向優、由大到強」，推動中國產品向中國品牌轉變，特別要鼓勵和支持研發「掌握更多擁有自主知識產權的核心技術」。

同時要堅持「全面從嚴、統籌推進」智慧財產權「嚴保護、大保護、快保護、同保護」工作，健全智慧財產權保護體系。（編輯：邱國強/陳家倫）1070605