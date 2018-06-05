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創業家兄弟5月營收4.06億 同期新高

中央社2018/06/05 18:47
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北5日電）電商業者創業家兄弟今天公布5月營收新台幣4.06億元，年增63.86%，創歷年同期新高，主因掌握高溫商機；累計今年前5月營收20.33億元，年增52.04%，也創歷年同期新高。

創業家兄弟旗下有3大垂直電商平台生活市集、好吃市集、3C市集，及100%持股的子公司創宇行動的B2B2C（企業對企業對消費者）平台松果購物。

創業家兄弟表示，5月有效掌握高溫商機，帶動夏季家電、涼感小物與冰品等熱賣，也受惠端午節粽子商機湧現，挹注5月成長動能。

平台松果購物自去年12月開始轉虧為盈，每月獲利能力穩健成長，今年1到5月累計交易額較去年同期成長超過185%，也為母公司帶來正向循環，共創歷年5月營收新高紀錄。

創業家兄弟共同創辦人吳佩雯說，近期電商大市場中有許多不好的消息，讓外界以寒冬角度看待整體電商市場，但創業家兄弟認為，現在開始才是電商大幅攻占全零售市場的起頭。

吳佩雯說，創業家兄弟策略合作的GOMAJI「宅配購物+」於5月中開始試營運，尚未發揮全力，目前對整體業績貢獻比例仍小，預計6月起正式營運後，才會達到顯著貢獻；接下來將進入創業家兄弟的週年慶大檔，同時也為下半年電商旺季準備。（編輯：李明宗）1070605

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