荷媒訪周台竹 歐洲將面臨中國銳實力壓力

（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）荷蘭「金融日報」4日刊出駐荷蘭代表周台竹的專訪報導，周台竹指出，中國不喜歡民主及多元，常對台灣及國際施壓，歐洲將面臨中國「銳實力」的影響。

荷蘭金融日報（Het Financieele Dagblad）4日以「歐洲也會感受到中國銳實力」為標題，刊出專訪周台竹的報導，並稱呼他是駐荷蘭的台灣大使。

周台竹表示：「中國非常不喜歡我們的總統。事實上，總統蔡英文上任後要與北京繼續維持穩定關係，但不願確認所謂的九二共識，即一中各表的觀點。為此，台灣對中國遊客頓時不再那麼具吸引力。」