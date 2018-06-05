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中央社

荷媒訪周台竹 歐洲將面臨中國銳實力壓力

中央社2018/06/05 18:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）荷蘭「金融日報」4日刊出駐荷蘭代表周台竹的專訪報導，周台竹指出，中國不喜歡民主及多元，常對台灣及國際施壓，歐洲將面臨中國「銳實力」的影響。

荷蘭金融日報（Het Financieele Dagblad）4日以「歐洲也會感受到中國銳實力」為標題，刊出專訪周台竹的報導，並稱呼他是駐荷蘭的台灣大使。

周台竹表示：「中國非常不喜歡我們的總統。事實上，總統蔡英文上任後要與北京繼續維持穩定關係，但不願確認所謂的九二共識，即一中各表的觀點。為此，台灣對中國遊客頓時不再那麼具吸引力。」

周台竹指出，中國不喜歡民主及多元，與西方價值觀逐漸顯現衝突。2010年異議人士劉曉波獲頒諾貝爾和平獎就是一例，北京完全無法接受，最終主辦國挪威遭經濟制裁。他說：「我們承受這種壓力已經70年了，很快你們也會感受到中國銳實力的全部力道。」

他進一步表示，中國試圖教育西方去遵循中國的規則，例如世界衛生組織（WHO）等機構已在自我審查，WHO過去曾拒絕接受台灣捐款，以避免冒犯中國。近年歐洲也有一個例子，當中國確定投資希臘的港口後，希臘在聯合國阻止歐盟對中國人權發表宣言。

最近，北京再次展現對鄰國台灣的反感，成衣公司回收「不正確」T恤、航空公司修改「不正確」網站。周台竹對荷媒表示，預期西方國家會愈來愈常感受到壓力。

荷媒報導，除了銳實力外，行政院長賴清德先前自稱為台獨的政治工作者，北京對此做出回應，派軍機繞台，宣布進行海軍演習。這意謂北京若覺銳實力不足恃時，恐將採取「硬實力」。（編輯：廖漢原）1070605

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