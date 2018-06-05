社工荒　強化社會安全網守護民眾社會安全

國內近來接連發生多起情侶分屍、兒少虐待等震驚社會案件，為完善建構社會安全網保護，彰化縣彰化縣長魏明谷指示社會處在今年七月前增聘33名社工人力，執行兒童保護、家庭福利服務中心、脫貧方案服務、加害人合併精神疾病服務、加害人處遇協調服務等各項社工人力，並整合現有社政、衛政、警政、教育、民政及戶政等系統，串聯在地社區與民間團體力量，守護民眾社會安全，未來3年會依實際需求增加。



▲為完善建構社會安全網，彰化縣政府將增聘33名社工人力，串聯在地社區與民間團體力量，守護民眾社會安全。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

彰化縣上月發生5歲女童遭姨丈虐待致死案，引起社會高度關注「社工荒」的問題，魏明谷表示，強化社會安全網，守護民眾社會安全，本年度透過社會安全網計畫，向中央爭取專業社工人力補助，預計本年度將增聘33名社工人力，整合初級預防、二級支持與三級危機處遇服務，以降低社會事件的發生，綿密社會安全網絡。歡迎彰化縣社工專業人才回鄉服務。



▲為完善建構社會安全網，彰化縣政府將增聘33名社工人力，串聯在地社區與民間團體力量，守護民眾社會安全。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

社會處表示，彰化縣除增加社工人力外，也將在三年內完成八大社福中心的設置，並優化空間設施，以社福中心為單一窗口，有需要協助的家庭只要到社福中心即可獲得各項社會福利資訊與協助，期盼能在民眾生活出現危機時，及時獲得政府的協助。



▲為完善建構社會安全網，彰化縣政府將增聘33名社工人力，串聯在地社區與民間團體力量，守護民眾社會安全。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

而在預防兒少虐待與家庭暴力事件方面，彰化縣也將透過成立集中派案中心，採單一受案窗口，並於受案後串接各系統資訊，整體評估家庭需求，讓所有通報案件不漏接；並透過社工教育訓練，提升社工人員處理案件的專業能力。另也將辦理社政、衛生、警政、教育、民政及戶政等社會安全網絡共識營，提升政府團隊對高風險家庭、兒虐及家暴案件的敏感度，及個案服務的精準度，以保障縣民生活安全。



▲為完善建構社會安全網，彰化縣政府將增聘33名社工人力，串聯在地社區與民間團體力量，守護民眾社會安全。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

社會處指出，執行社會安全網社工員3萬6,911元起薪，如從事家暴兒少保等保護性工作並有保護性業務加級，為4萬1683元起薪，如領有社工師執照或碩士加級2,137元，另依所從事的工作風險度加級1000至2000元。除各項加級外，縣府亦關注社工執業安全，除在辦公室配置警報與監視系統外，並讓每位社工員配有個人人身安全設備。