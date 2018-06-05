砷化鎵廠穩懋全新5月營收持續加溫

（中央社記者韓婷婷台北5日電）砷化鎵代工龍頭穩懋及全新最新公布5月營收分別為新台幣15.32億元及1.9億元，月增為2.66%及0.39%，同樣是從3月以來逐月成長的態勢。

蘋果全球開發者大會（WWDC）6月5日登場，時序進入6月，也進入蘋果供應鏈拉貨潮啟動期，市場預期穩懋及全新營運可望逐步攀升，迎接第3季旺季到來。

穩懋5月合併營收為15.32億元，年成長率及月成長率分別為20.51%及2.66%；1至5月累計合併營收74.87億元，年成長率為29.25%。

全新5月合併營收為1.9億元，年成長率及月成長率分別為-0.99%及0.39%；1至5月累計合併營收為9.42億元，年成長8.5%，年增率掉到個位數。