NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈遭陸打壓？好市多「台灣國旗」消失言承旭夜探女星香閨　被他發文曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

砷化鎵廠穩懋全新5月營收持續加溫

中央社2018/06/05 18:55
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北5日電）砷化鎵代工龍頭穩懋及全新最新公布5月營收分別為新台幣15.32億元及1.9億元，月增為2.66%及0.39%，同樣是從3月以來逐月成長的態勢。

蘋果全球開發者大會（WWDC）6月5日登場，時序進入6月，也進入蘋果供應鏈拉貨潮啟動期，市場預期穩懋及全新營運可望逐步攀升，迎接第3季旺季到來。

穩懋5月合併營收為15.32億元，年成長率及月成長率分別為20.51%及2.66%；1至5月累計合併營收74.87億元，年成長率為29.25%。

全新5月合併營收為1.9億元，年成長率及月成長率分別為-0.99%及0.39%；1至5月累計合併營收為9.42億元，年成長8.5%，年增率掉到個位數。

蘋果傳出今年將推出三款新iPhone，全數搭載人臉辨識系統，並大量使用3D感測元件，法人預期穩懋仍將是3D感測的VCSEL（垂直共振腔面射雷射）獨家供應商，預估後續營運將隨著拉貨潮及旺季效應呈現逐季成長態勢。

耕耘3D感測元件VCSEL用磊晶市場已久的全新光電，則傳出蘋果手機用的VCSEL已通過穩懋製程端證認，目前正往下一個關卡下游模組端進行測試，後續還有封裝等測試關卡。全新表示，整個認證過程有很多關卡，必須完成最後一關才算真正過關，今年有機會開花結果。（編輯：郭萍英）1070605

沙烏地阿拉伯解禁 第一批女...外交部推新禮品 主打台灣特色

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan