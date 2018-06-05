砷化鎵廠穩懋全新5月營收持續加溫

（中央社記者韓婷婷台北5日電）砷化鎵代工龍頭穩懋及全新最新公布5月營收分別為新台幣15.32億元及1.9億元，月增為2.66%及0.39%，同樣是從3月以來逐月成長的態勢。
蘋果全球開發者大會（WWDC）6月5日登場，時序進入6月，也進入蘋果供應鏈拉貨潮啟動期，市場預期穩懋及全新營運可望逐步攀升，迎接第3季旺季到來。
穩懋5月合併營收為15.32億元，年成長率及月成長率分別為20.51%及2.66%；1至5月累計合併營收74.87億元，年成長率為29.25%。
全新5月合併營收為1.9億元，年成長率及月成長率分別為-0.99%及0.39%；1至5月累計合併營收為9.42億元，年成長8.5%，年增率掉到個位數。
蘋果傳出今年將推出三款新iPhone，全數搭載人臉辨識系統，並大量使用3D感測元件，法人預期穩懋仍將是3D感測的VCSEL（垂直共振腔面射雷射）獨家供應商，預估後續營運將隨著拉貨潮及旺季效應呈現逐季成長態勢。
耕耘3D感測元件VCSEL用磊晶市場已久的全新光電，則傳出蘋果手機用的VCSEL已通過穩懋製程端證認，目前正往下一個關卡下游模組端進行測試，後續還有封裝等測試關卡。全新表示，整個認證過程有很多關卡，必須完成最後一關才算真正過關，今年有機會開花結果。（編輯：郭萍英）1070605