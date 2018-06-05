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中央社

外交部推新禮品 主打台灣特色

中央社2018/06/05 19:05
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北5日電）為表達支持台灣產業與藝術家，希望外國人士更認識台灣，外交部今天公布新納入的伴手禮品，包括音樂、工藝品與農產品，凸顯台灣多元文化與特色。

外交部舉行「在地文化入厝-外交伴手禮及藝術走廊」媒體發布會表示，為落實外交部長吳釗燮上任100天的優先工作計畫包括「外交禮品彰顯台灣特色」，介紹7項新外交伴手禮，及近期設置的「藝術走廊」，希望透過富含台灣元素禮品與藝術品，向國際推廣台灣在地特色。

新納入外交伴手禮包括獲德國紅點大獎、展現台灣科技的「LED藍芽音響」；收錄台灣百位音樂人作品的「台灣音樂便當」；包裝結合台灣元素的阿里山茶葉；象徵台灣民眾圓融與溫暖的「三杯壺」；取材自台灣女性國寶級書法家董陽孜作品的「書法琉璃點心盤」；具台灣特色文化的「花磚竹茶盤」；及桌遊「四季之森」，藉遊戲展現台灣水果與特有生物。

遊戲達人楊東岳表示，「四季之森」包括香蕉、荔枝及台灣黑熊等元素，遊戲包括種水果、採收水果等內容。

外交部伴手禮主要提供給訪問台灣的外賓，及供駐外館處送禮使用。

另外，外交部5樓公共空間設置的「藝術走廊」以「無疆之島」為主題，展出18名台灣當代藝術家共計22件作品，透過文化藝術傳達台灣價值觀，增進他國了解台灣文化，彰顯台灣當代藝術創作能量。

外交部表示，這次選出台灣在地禮品及設置「藝術走廊」，希望讓在地文化走入外交部這間「大厝」，結合外交工作，讓台灣藝術、科技與文化創意走向國際舞台。外交部未來將持續發掘具台灣特色的禮品，協助台灣在地藝術家開拓國際空間，提升國際交流。（編輯：李明宗）1070605

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