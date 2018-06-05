外交部推新禮品 主打台灣特色

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）為表達支持台灣產業與藝術家，希望外國人士更認識台灣，外交部今天公布新納入的伴手禮品，包括音樂、工藝品與農產品，凸顯台灣多元文化與特色。

外交部舉行「在地文化入厝-外交伴手禮及藝術走廊」媒體發布會表示，為落實外交部長吳釗燮上任100天的優先工作計畫包括「外交禮品彰顯台灣特色」，介紹7項新外交伴手禮，及近期設置的「藝術走廊」，希望透過富含台灣元素禮品與藝術品，向國際推廣台灣在地特色。

新納入外交伴手禮包括獲德國紅點大獎、展現台灣科技的「LED藍芽音響」；收錄台灣百位音樂人作品的「台灣音樂便當」；包裝結合台灣元素的阿里山茶葉；象徵台灣民眾圓融與溫暖的「三杯壺」；取材自台灣女性國寶級書法家董陽孜作品的「書法琉璃點心盤」；具台灣特色文化的「花磚竹茶盤」；及桌遊「四季之森」，藉遊戲展現台灣水果與特有生物。