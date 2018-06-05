NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈遭陸打壓？好市多「台灣國旗」消失言承旭夜探女星香閨　被他發文曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

民進黨員藍世聰周榆修表態 輔選柯文哲

中央社2018/06/05 19:10
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者黃麗芸台北5日電）白綠分手，台北市議員戴錫欽今天質詢，台北市副市長陳景峻等3名民進黨籍者續留，輔選分際模糊；台北市民政局長藍世聰和市府顧問周榆修表態說，全力為台北市長柯文哲輔選。

台北市議會今天下午進行市政總質詢，中國國民黨籍台北市議員戴錫欽質詢提問，民主進步黨提名立委姚文智參選台北市長，白綠分手，民進黨籍的陳景峻、藍世聰和周榆修續留台北市政府服務，恐涉輔選問題，分際模糊，是否會違反黨紀。

陳景峻答詢表示，自己問心無愧，是為人民做事，且民進黨中央日前就說明在北市服務的政務官不涉及違反黨紀，他是為市政服務，不用去挑明是否輔選，還反問市政建設是否需要分這麼清楚。

藍世聰則表示：「我一定會輔選柯文哲」，是否違反黨紀是民進黨要思考的問題，輔選是自己留下來最重要的責任，且希望被民進黨開除時，理由要寫明他是支持柯文哲，求仁得仁。

周榆修也說，他和藍世聰相同想法，會全力輔選柯文哲，但是否被開除黨籍則非他可控制的。

民進黨選舉對策委員會5月28日建議徵召姚文智參選台北市長，發言人鄭運鵬說，雖然黨徵召台北市長參選人，但黨服務於台北市府的同志，也應秉持積極服務市民、市政為己任，若無發生違紀助選等行為，應該沒有違反黨紀問題。（編輯：李亨山）1070605

農業結合光電設施 農試所推...新生兒腸病毒重症死亡 今年首例

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan