體感電競全新體驗 有望導入校園

（中央社記者吳家豪台北5日電）電腦品牌廠宏碁今天起在台北市信義區展示全系列電競產品，包括與體感遊樂設備廠智崴合作的體感電競設備，目前已有國內學校洽談，今年有望導入校園。

智崴於今年5月16日至18日在高雄舉辦的年度數位盛會「放視大賞」期間推出全球首款體感射擊遊戲「閃電對決」，結合核心體感模擬技術與獨有專利的六軸平台，搭配宏碁混合實境（MR）頭戴式顯示器，3天共吸引8萬人參觀。

宏碁自6月5日至10日在台北市信義區香堤大道廣場展出多款電競新品，包括電競桌機、電競筆電、顯示器及最新電競周邊配備產品，還有宏碁與智崴合作的體感電競設備可供民眾體驗。