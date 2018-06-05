體感電競全新體驗 有望導入校園

（中央社記者吳家豪台北5日電）電腦品牌廠宏碁今天起在台北市信義區展示全系列電競產品，包括與體感遊樂設備廠智崴合作的體感電競設備，目前已有國內學校洽談，今年有望導入校園。
智崴於今年5月16日至18日在高雄舉辦的年度數位盛會「放視大賞」期間推出全球首款體感射擊遊戲「閃電對決」，結合核心體感模擬技術與獨有專利的六軸平台，搭配宏碁混合實境（MR）頭戴式顯示器，3天共吸引8萬人參觀。
宏碁自6月5日至10日在台北市信義區香堤大道廣場展出多款電競新品，包括電競桌機、電競筆電、顯示器及最新電競周邊配備產品，還有宏碁與智崴合作的體感電競設備可供民眾體驗。
智崴指出，宏碁MR頭戴式顯示器與智崴設備相容性高，且不需搭配定位感應器，調教上相對容易；宏碁與智崴合作的體感電競設備已有南部數間學校接洽，今年將積極推廣，有望導入校園。
宏碁全球品牌行銷暨策略運籌中心總經理黃資婷今天受訪表示，電競是全球化的話題，也是宏碁全球的話題，宏碁致力於讓許多技術普及化，希望讓消費者感受到電競可以是很快樂的事情。
黃資婷期盼，遊戲玩家的父母能了解電競是很棒的事情，現在很多學校也開始重視電競產業與應用，今年宏碁將持續耕耘電競生態圈，希望透過MR技術，為使用者帶來不同的感受。
此外，宏碁今天宣布旗下產品獲得2018台北國際電腦展7項大獎，包括4項「創新設計獎」（Computex d&iawards）以及3項「最佳產品獎」（Computex BestChoice Award）。
獲得創新設計獎的宏碁產品為Acer Swift 7超薄筆電、Acer Switch 7二合一筆電旗艦版、AcerChromebox桌機以及Acer Chromebook 11，其中針對教育市場打造的軍規筆電Acer Chromebook 11一舉拿下創新設計「金質獎」（Computex d&i gold award）最高榮譽。至於智慧佛珠、智慧空氣品質偵測器、微軟混合實境頭戴裝置，則分別在消費科技、物聯網應用、電競等類別拿下「最佳產品獎」。（編輯：鄭雪文）1070605