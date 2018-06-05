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高雄下酒菜競賽4強店家出爐　許立明試吃拚人氣

記者蔡佳宏／高雄報導2018/06/05 20:41
▲許立明市長與美食評審團及經發局長舉杯邀請民眾來高雄品嚐下酒菜(左一許立明市長、左二周元培律師、左三李奇霖啤酒美食達人、右一經發局李怡德局長、右二阿机師總舖師、右三大胃米粒美食部落客)（圖／高市經發局提供,2018.06.05）
▲許立明市長與美食評審團及經發局長舉杯邀請民眾來高雄品嚐下酒菜(左一許立明市長、左二周元培律師、左三李奇霖啤酒美食達人、右一經發局李怡德局長、右二阿机師總舖師、右三大胃米粒美食部落客)（圖／高市經發局提供,2018.06.05）

「2018高雄下酒菜料理競賽」4強店家名單揭曉，代理市長許立明也親赴人氣店家試吃，入選者接下來將參加三立電視台「國光幫幫忙之大哥是對的」節目現場比賽，最終優勝者可取得「2018啤酒音樂節大會食堂」的進駐資格，激烈競賽令人屏息以待、食指大動。


▲「阿榮海鮮鵝肉餐廳-塩酥豬腳」（圖／高市經發局提供,2018.06.05）


▲「蔡氏冰釀鴨」-冰釀鴨（圖／高市經發局提供,2018.06.05）


▲「頂真鮮餐飲(支支紅)- 海陸饗宴」（圖／高市經發局提供,2018.06.05）


▲「藝居酒屋-味噌豚肉燒」（圖／高市經發局提供,2018.06.05）

高市府經發局表示，評審團根據下酒菜搭配啤酒的協調性、料理創意性及食材新鮮度等指標進行評比，分別由「頂真鮮餐飲(支支紅)- 海陸饗宴」、「阿榮海鮮鵝肉餐廳-塩酥豬腳」、「蔡氏冰釀鴨」及「藝居酒屋-味噌豚肉燒」等店家脫穎而出；「頂真鮮餐飲(支支紅)- 海陸饗宴」以自家秘製麻辣醃料將海鮮、肉類與時蔬醃製入味，麻在嘴唇而不會辣入喉嚨，極適合搭配啤酒食用；「阿榮海鮮鵝肉餐廳-塩酥豬腳」以黑豬肉為食材，不僅肉質有咬勁又Q彈，搭配拌炒的花生蒜酥非常爽口，即使冷了搭配啤酒也美味無比。

「蔡氏冰釀鴨」秉持眷村菜的傳承以純手工溫火釀製，製作過程不加水、不加鹽更沒有味精、防腐劑與食用色素，加上秘製中藥包將美味完整融入鴨肉裡，吃起來Q彈軟嫩多汁與啤酒堪稱絕配；「藝居酒屋-味噌豚肉燒」一入口就有甜、辣、香三種味覺，層次分明、鹹度與辣度合宜，與啤酒搭配更是順口好入喉。

許立明特別現身下酒菜評選會親自品嚐，並邀請民眾這個夏天一定要來高雄暢飲沁涼啤酒搭配最強下酒菜，期待透過即將舉辦的啤酒音樂節讓全世界看到高雄多元、精彩的美食文化。

 

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關鍵字下酒菜啤酒音樂節經發局許立明
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