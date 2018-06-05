雙城論壇時間未定 上海統戰部長換人

北京日報微信公眾號「長安街知事」指出，鄭鋼淼出生於1963年5月，陝西澄城人。西北政法學院法律專業畢業，大學學歷，曾任中共中央統戰部三局副局長、局長，2013年10月當選中華海外聯誼會秘書長。

上海市人民政府辦公廳官方微信「上海發布」4日晚間指出，鄭鋼淼接替施小琳任中共上海市委常委、統戰部長。但截至發稿，上海市委、上海統戰部官網仍未更新相關人事資料。

（中央社台北5日電）今年台北、上海「雙城論壇」時間、地點和內容未定，上海涉台人事出現調動，由鄭鋼淼接任市委統戰部長。由於上海2016年曾由時任統戰部長沙海林率團來台參加雙城論壇，這項異動引起關注。

根據中央統戰部官網，三局為港澳台、海外聯絡局，主要職責之一包括「做好台胞、台屬工作；對台胞回祖國大陸定居提出政策性意見，並檢查貫徹落實情況。」

長安街知事指出，鄭鋼淼2015年7月任中央社會主義學院黨組副書記、副院長，晉陞副部級。他這次到上海任職，屬於中央「空降」地方的官員。

「中央社會主義學院」是中國共產黨領導的統一戰線性質的政治學院，是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是黨和國家幹部教育培訓體系的重要組成部分。

鄭鋼淼履新的消息引來關注，主要是2016年台北、上海城市論壇（雙城論壇）在台北舉辦時，上海方面由時任上海市委常委、統戰部長沙海林率團赴台參加活動，沙海林當時的統戰部長身分在台灣民間引起側目。

今年雙城論壇若順利登場，屆時又輪到台北舉辦，鄭鋼淼屆時是否循「沙海林模式」來台，可望再度受到注意。（編輯：陳家倫/邱國強）1070605