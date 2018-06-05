NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈遭陸打壓？好市多「台灣國旗」消失言承旭夜探女星香閨　被他發文曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

雙城論壇時間未定 上海統戰部長換人

中央社2018/06/05 19:37
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北5日電）今年台北、上海「雙城論壇」時間、地點和內容未定，上海涉台人事出現調動，由鄭鋼淼接任市委統戰部長。由於上海2016年曾由時任統戰部長沙海林率團來台參加雙城論壇，這項異動引起關注。

上海市人民政府辦公廳官方微信「上海發布」4日晚間指出，鄭鋼淼接替施小琳任中共上海市委常委、統戰部長。但截至發稿，上海市委、上海統戰部官網仍未更新相關人事資料。

北京日報微信公眾號「長安街知事」指出，鄭鋼淼出生於1963年5月，陝西澄城人。西北政法學院法律專業畢業，大學學歷，曾任中共中央統戰部三局副局長、局長，2013年10月當選中華海外聯誼會秘書長。

根據中央統戰部官網，三局為港澳台、海外聯絡局，主要職責之一包括「做好台胞、台屬工作；對台胞回祖國大陸定居提出政策性意見，並檢查貫徹落實情況。」

長安街知事指出，鄭鋼淼2015年7月任中央社會主義學院黨組副書記、副院長，晉陞副部級。他這次到上海任職，屬於中央「空降」地方的官員。

「中央社會主義學院」是中國共產黨領導的統一戰線性質的政治學院，是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是黨和國家幹部教育培訓體系的重要組成部分。

鄭鋼淼履新的消息引來關注，主要是2016年台北、上海城市論壇（雙城論壇）在台北舉辦時，上海方面由時任上海市委常委、統戰部長沙海林率團赴台參加活動，沙海林當時的統戰部長身分在台灣民間引起側目。

今年雙城論壇若順利登場，屆時又輪到台北舉辦，鄭鋼淼屆時是否循「沙海林模式」來台，可望再度受到注意。（編輯：陳家倫/邱國強）1070605

躉售物價年增創79個月新高...行政執行署聯合拍賣 進帳1...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan