NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈遭陸打壓？好市多「台灣國旗」消失言承旭夜探女星香閨　被他發文曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

親民黨前立委馮定國過世 宋楚瑜將致哀

中央社2018/06/05 19:37
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者王承中台北5日電）親民黨前立委馮定國今天過世，享壽67歲。親民黨立法院黨團辦公室主任張碩文晚間證實，馮定國家屬已向黨團轉達，馮定國因心肌梗塞凌晨過世，親民黨主席宋楚瑜將擇日致哀。

親民黨立法院黨團晚間證實馮定國凌晨2時因心肌梗塞逝世，享壽67歲。親民黨團辦公室主任張碩文告訴中央社記者，馮定國的家屬向黨團轉達，馮定國因過去一年有心臟瓣膜的疾病，約凌晨2、3時過世，宋楚瑜將致哀但日期未定。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞受訪表示，馮定國是他的好同事、好大哥，聽到這樣的噩耗，真的是百般的不捨。

李鴻鈞說，馮定國為人非常直率，且堅持自己的理想，讓他印象最深刻的是，1999年發生九二一大地震，中台灣災情慘重，當時擔任台中縣立委的馮定國非常用心幫助災民，到處找組合屋安置災民，讓災民生活可以安定。

親民黨前立委黃義交晚間受訪表示，昨天中午還與馮定國聯繫、聊天，當天沒有什麼徵兆，但因心肌梗塞、事出突然，他表示哀傷。

國民黨前立委林郁方受訪表示，馮定國是一個沒有心機的人，不勾心鬥角，很直率、很有人情味的人，以前在立法院，馮定國不管是在法案連署、代班，都很願意幫忙大家。

馮定國是學者從政，擁有美國丹佛大學電腦教育博士，曾任文化大學資訊系系主任，也曾任新黨及親民黨立委，因問政風格犀利，立委任內質詢時任陸委會主委蔡英文時，一度讓蔡英文關起麥克風。也曾擔任紅衫軍的副總指揮。馮定國在第6屆立委任滿後未再競選連任，淡出政壇經營資訊公司。（編輯：溫貴香）1070605

躉售物價年增創79個月新高...行政執行署聯合拍賣 進帳1...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan