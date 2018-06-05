徵才企業調查 逾7成認為下半年景氣持平偏多

不過，企業認為有四大因素將成為影響下半年景氣的變數，分別是兩岸關係、國際原物料行情走高、人才人力吃緊、以及跳電危機；另有67%企業認同人工智慧（AI）將衝擊行業領域，比4年前相同調查飆高一倍。

景氣的良窳，將直接影響新鮮人求職速度，為此104資訊科技進行徵才企業調查，調查結果今天公布。調查指出，46%企業認為「和上半年持平」，30%企業認為「優於上半年」，合計76%企業「持平偏多」，預估2018新鮮人上工速度平穩。

對此，104資訊科技指出，4年前曾針對AI是否衝擊更多行業領域工作進行調查，當時僅3成企業認同，但4年後的現在，同樣問題再問一次，已有逾6成企業認同，這也合理反映4年來AI大爆發，不只機器人深度學習、自動駕駛、無人商店已陸續實現，AI也將滲透運用到醫療、製造業、金融、零售等重要產業。

至於企業下半年徵才情況，調查指出，有54%的企業表示會招募人才，15%的企業不會，另有32%的企業觀望中。近一步分析下半年會徵才的企業，43%的企業招募規模與上半年差不多，但31%的企業徵才規模大於上半年，僅9%的企業徵才規模小於上半年。

為協助新鮮人順利進入職場，了解市場風向，104資訊科技於5月24日至31日啟動徵才企業調查，受訪者為企業人資或用人主管，共計回收1259樣本，在95%的信心水準下，估計誤差為正負2.76個百分點。（編輯：林興盟）1070605