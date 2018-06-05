崙背國小全國樂樂棒球錦標賽　以五戰全勝佳績榮獲冠軍

雲林縣崙背國小參加2018年第九屆三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽暨第九屆盃亞洲盃Teeball代表隊選拔賽，以五戰全勝佳績榮獲冠軍，取得7月底於南韓首爾亞洲盃國際樂樂棒球錦標賽參賽資格。縣長李進勇今(5)日在縣府教育處長梁恩嘉及雲林縣肉品市場股份有限公司董事長李泓儀陪同下親赴崙背國小恭賀勉勵小選手，同時頒發獎品嘉勉學童。

李進勇表示，樂樂棒球運動在全台推動的相當普遍，而崙背國小Teeball隊卻能在資源相對匱乏情況下突破困境，以閑熟技巧及充分團隊合作精神，面對全國123支隊伍，歷經3個月爭戰，以五戰全勝的佳績打敗各縣市代表隊及眾多都會區學校，亮眼表現令人刮目相看。此次賽事是由中華民國樂樂棒球推廣協會主辦，也是國內Teeball最高層級的比賽，崙背小將能夠在決賽中脫穎而出，贏得冠軍，更顯榮耀。