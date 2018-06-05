嚴部長慰勉空軍官兵　肯定犧牲奉獻情操

嚴部長致詞前，首先與現場所有官兵為吳彥霆少校默哀，部長肯定吳少校不畏艱險，在面對天候環境因素突變下，英勇完成任務，在完成任務返回的過程當中，犧牲成仁。

（軍聞社記者陳建興花蓮5日電）國防部長嚴德發今日隨同總統蔡英文，前往空軍第五聯隊，慰問因公殉職吳少校家屬，表達哀痛與不捨，隨後並召集單位所屬幹部實施精神講話，慰勉參與演訓任務官兵辛勞，肯定各級官兵的認真表現。

嚴部長強調，漢光演習、萬安演習是作戰任務，「彥霆表現的完全是軍人本色」，身為一名軍人，就是要效法彥霆的精神，展現犧牲、負責、奉獻的軍人本色與大我情操，展現軍人保國衛民、守護家園的作為。

嚴部長指出，因應當前區域情勢變化與敵情感脅，國軍沒有懈怠的空間，必須更加勤訓精練，達到超敵勝敵的目標，其中，所憑藉的就是以質勝量的訓練，才能展現優越的成效。

嚴部長特別指出，總統慰問吳少校家人時，他的父母親對空軍非常的支持，更認為空軍飛行官相當辛苦，不是像外界所講的帥氣，讓總統與他都感到相當感動，同時敬佩軍人為國家所做的付出。

「國軍永遠記得他、永遠懷念他，他是我們心中的英雄。」嚴部長強調，雖然彥霆離開了，但是所有官兵都將是他的分身，從事戰備訓練的精神與努力，也會持續傳承下去。

最後，部長強調，空軍第五聯隊擁有優良的傳統與訓練經驗，是國軍最精良的單位，在這次的事件中更展現了同甘共苦的情操；面對未來的諸多挑戰，部長更期勉所屬持續強化風險管理，維護飛行安全，讓彥霆的犧牲不會白費。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社