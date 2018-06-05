金曲風向球揭曉！　張惠妹、徐佳瑩奪年度專輯

徐佳瑩《心裡學》專輯，可說集徐佳瑩近年功力之大成，勾動靈魂的旋律聲線，洗鍊而不炫耀，是流行唱片市場，少數能做出藝術性，又有說服力的作品。張惠妹《偷故事的人》回歸純粹歌手身分，每首單曲緊扣主題；如果以流行性來說，張惠妹每張專輯，都做到被膜拜的地位，這張專輯編曲單純，樂器和人聲處理非常大膽，營造出情感迎面撲來的澎湃。

有金曲風向球之稱的「中華音樂人交流協會」，今年由中華音樂人理事長李建復，擔綱評審團年度總召，黃韻玲出任評審團主席，並與多位評審擔任總評選。經過多次的選拔過程，決定今年的得獎作品，十大專輯方面，徐佳瑩和張惠妹皆出現名單中。



▲吳汶芳獲「中華音樂人交流協會」年度十大單曲。（圖／福茂唱片提供, 2018.06.05）

「十大最佳單曲部分」有盧廣仲的〈魚仔〉，將生活所見小事成創作靈感，使這首歌貼近人情，從詞曲到演唱情緒，渾然天成的搭配誠懇歌聲，讓歌中鄉愁顯得份外動人。吳汶芳是新生代創作人中，詞曲能力備受肯定的一位，單曲〈總有一天〉，旋律語調極具個人特色，嗓音乾淨誠懇又具穿透力，是備受矚目的新生代創作人。

中華音樂人交流協會2017年 年度十大專輯：

《同在》小宇-宋念宇

《心裡學》 徐佳瑩

《偷故事的人》 張惠妹

《Be well world》 LEO37+SOSS樂團

《南機場人》 陳昇

《醒著不醉 Stay Sober》李權哲

《大放》 邱比

《戰神卡爾迪亞》 陳珊妮

《祭》董事長樂團

《幹大事》 頑童 MJ116

中華音樂人交流協會2017年 年度十大單曲：

〈魚仔〉盧廣仲

〈言不由衷〉徐佳瑩

〈偉大的渺小〉林俊傑

〈總有一天〉吳汶芳

〈走到飛〉呂士軒、ØZI 、吳卓源、熊仔、B.C.W、Barry、大支

〈自由〉巴奈

〈不要不要〉陳珊妮、魏如萱

〈契囝〉拍謝少年

〈我還年輕 我還年輕〉老王樂隊

〈有 無〉生祥樂隊

備註：專輯的獎勵對象是歌手以及製作人，單曲則是獎勵作詞作曲者及演唱人。以上排名不分名次。