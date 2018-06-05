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國中會考答對題數公布 A++能錯幾題看這

中央社2018/06/05 19:56
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（中央社記者許秩維台北5日電）台師大心測中心今天公布今年國中教育會考「答對題數與等級對照表」，考生可根據對照表，找出各科能拿到基礎、精熟等級或精熟前25%的A++最低答對題數。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心今天公布107年國中教育會考「答對題數與等級對照表」，國中教育會考成績分為「精熟（A）」「基礎（B）」及「待加強（C）」3等級，精熟和基礎又增加「++」 和「+」2 種標示，「++」指該等級前25%，「+」指該等級前26%至50%。

台師大心測中心資料顯示，國文科精熟（A）門檻為答對40題、基礎（B）門檻為20題，A++最多只能錯4題；社會科精熟門檻答對55題、基礎門檻23題，A++最多只能錯2題；自然科精熟（A）門檻為答對46題、基礎門檻20題，A++最多只能錯2題。

英語科因為有聽力測驗、數學科有非選擇題，需加權計算，分數對照較複雜。

考生英語科成績包含閱讀和聽力測驗，以閱讀占80%、聽力占20%計算加權分數，閱讀要達到精熟等級的門檻需答對35題，基礎門檻為14題，聽力要達到基礎等級的門檻為13題；英文科整體成績若要達到精熟，加權需達88.29分，要拿到基礎級需達39.70分，要拿A++需達97.10分。

考生數學科成績包含選擇題和非選擇題測驗，以選擇題85%、非選擇題15%來計算加權分數，數學科整體成績若要達到精熟，加權需達80.19分，基礎級需達36.92分，A++需達94.23分。

台師大心測中心副主任曾芬蘭受訪時表示，以今年會考答對題數和去年比較，各科的精熟和基礎的門檻題數相差不大，可見試題難易度大致穩定；精熟等級增加標示是為了讓免試入學進行超額比序時能更有鑑別度，但標示只是定義，有時候會有些落差，無法完全和答對題數一致。（編輯：管中維）1070605

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