亞太學院擬停招一年 教職員優離退方案待協調

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）私立亞太創意技術學院今天指出，因應現有可運用資金不足，學校擬停招一年，相關計畫包括教職員優離退方案尚在協調，今天僅邀請律師向教職員廣納意見釋疑，並無簽署任何契約。

高教工會秘書長陳政亮與民進黨立委鍾佳濱、蔡培慧、亞太創意技術學院老師黃惠芝、湯仁忠等人，今天在立法院召開記者會，指亞太學院學生人數持續下滑，校方派出律師，要求老師簽自願離職同意書，意圖逼退老師。

亞太創意學院傍晚回應表示，學校現有可運用資金不足，董事會擬以停招一年方式作為學校存續方案，停招計畫書內容須包含教職員資遣、離退方案，今天下午委任3名律師到校，召開「學校停招暨優退（離）意向說明會」，詢問老師能否接受學校優退、優離方案，或針對相關疑義說明，目的在於廣納意見後，呈報董事會，並無強制簽署任何契約。