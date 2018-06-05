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亞太學院擬停招一年 教職員優離退方案待協調

中央社2018/06/05 19:56
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）私立亞太創意技術學院今天指出，因應現有可運用資金不足，學校擬停招一年，相關計畫包括教職員優離退方案尚在協調，今天僅邀請律師向教職員廣納意見釋疑，並無簽署任何契約。

高教工會秘書長陳政亮與民進黨立委鍾佳濱、蔡培慧、亞太創意技術學院老師黃惠芝、湯仁忠等人，今天在立法院召開記者會，指亞太學院學生人數持續下滑，校方派出律師，要求老師簽自願離職同意書，意圖逼退老師。

亞太創意學院傍晚回應表示，學校現有可運用資金不足，董事會擬以停招一年方式作為學校存續方案，停招計畫書內容須包含教職員資遣、離退方案，今天下午委任3名律師到校，召開「學校停招暨優退（離）意向說明會」，詢問老師能否接受學校優退、優離方案，或針對相關疑義說明，目的在於廣納意見後，呈報董事會，並無強制簽署任何契約。

亞太學院主任秘書曾景睦指出，目前校內尚有50多名教職員，今天會中提出的優退、優離方案，是教職員公保、勞保、私校退撫等法定退休金之外，額外發給，教職員可以自由選擇接受或不接受，也有老師提出更好方案取代，須經董事會決議後送交教育部，經決議後執行，並無所謂「逼走」教職員，反而是給教職員額外安頓的費用。

校方表示，學校未來不論停招、停辦，均將送相關計畫書陳報教育部，經核定後實施，在校學生，可選擇轉學或原校畢業，如停招，學校將延請足額教師任課；如停辦，將由教育部主導，延請師資任教，學生受教權不受影響。（編輯：卞金峰）1070605

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