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影／校園全面種電　從2019年起逐年編列預算

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/05 21:20
▲彰化縣校園全面種電，電源增加了，魏明谷宣布，未來教室內可望能夠全面裝置空調冷氣，提高學生學習品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）
▲彰化縣校園全面種電，電源增加了，魏明谷宣布，未來教室內可望能夠全面裝置空調冷氣，提高學生學習品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

台灣的夏天，越來越熱，學生坐在教室，即使心再怎靜，全身還是不停冒汗；彰化縣國中小能不能全面加裝冷氣空調？彰化縣長魏明谷5日主持彰化信義國民中小學的創意遊戲場「信義嬉遊記」啟用典禮宣布，將從2019年起逐年編列預算，期許未來學校能夠全面裝置空調冷氣。


▲彰化縣校園全面種電，電源增加了，魏明谷宣布，未來教室內可望能夠全面裝置空調冷氣，提高學生學習品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

縣議員白玉如指出，彰化縣校園全面種電，電源增加了，國中、小應全面裝冷氣，魏明谷說，電費支出才是重點，電費部分將再進行溝通，目前朝向使用者付費，財政比較好的校園，傾向使用者付費，而無法支應的校園，則全額編列預算補助。


▲彰化縣校園全面種電，電源增加了，魏明谷宣布，未來教室內可望能夠全面裝置空調冷氣，提高學生學習品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

魏明谷表示，縣府推行校園種電，第一期有許多學校參與，目前1年約有6400萬元的收入；第二階段已有58個學校決標；第三階段將在80多個風雨球場種電；這樣的話，將來學校的電就能自給自足，希望未來學校能全面裝置空調，讓學習品質能夠提高。


▲彰化縣校園全面種電，電源增加了，魏明谷宣布，未來教室內可望能夠全面裝置空調冷氣，提高學生學習品質。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

彰化縣已有155間國中、小屋頂裝置太陽能光電板，為縣府增加6200萬元收益，彰化縣政府是否考慮在公立中小學教室安裝冷氣，魏明谷說，未來學校的用電若能自給自足，希望學校能全面裝置空調冷氣，提高老師的教學品質以及同學的學習品質。

關鍵字校園種電冷氣太陽能魏明谷種電
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