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中央社

說男人領導理所當然 卡達航空執行長被噓

中央社2018/06/05 19:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨5日綜合外電報導）儘管多家航空公司老闆承認應有更多女性擔任高階職務，卡達航空（QatarAirways）執行長貝克卻強調，由男性領導卡達航空天經地義，因為「這是非常具挑戰性的職位」。

國際航空運輸協會（International AirTransport Association）在澳洲雪梨召開為期兩天的年度會議，新任理事長貝克（Akbar Al Baker）在閉幕式中說，卡達航空已採取措施解決性別平等的問題。

但被問到公司為何由男性領導時，他回答說：「理所當然須由男人來領導，因為這是非常具挑戰性的職位。」此話一出，引來現場許多記者一陣噓聲。

這項說法與其他航空公司推動由女性擔任高階職務的作法形成鮮明對比。

澳洲航空公司（Qantas）執行長喬伊斯（AlanJoyce）表示，包括國際航線和負責飛行常客獎勵計畫等業務的主管在內，有4成的高階職務由女性擔任。天合聯盟（SkyTeam）則在本月稍早指派達美航空公司（Delta）主管柯維爾（Kristin Colvile）擔任聯盟執行長。

喬伊斯認為，多元不僅創造競爭優勢，這「在業務上、在道德上，都是正確的作法」。

貝克後來為卡達航空辯護說，卡達航空是首家有女機師的中東航空公司，而且也有其他女性擔任高職。

他說：「實際上我們鼓勵女性，我們也認為她們在高階管理職位上有巨大的潛力。在提倡性別平等方面，國際航空運輸協會的立場相近。」

記者會後，貝克接受彭博電視（BloombergTelevision）訪問時說：「我只是在講單一個人，而不是在講全體員工。」

目前國際航空運輸協會理事會31名理事只有2名女執行長，包括英國廉價航空弗萊比航空公司（Flybe）執行長烏米耶爾-韋德納（ChristineOurmieres-Widener），以及今天才加入理事會的歐羅巴航空公司（Air Europa）執行長古提瑞茲（MariaJose Hidalgo Gutierrez）。

國際航空運輸協會執行長迪朱尼艾克（Alexandrede Juniac）坦承，讓更多女性擔任高職是「存在已久的問題」，需要航空公司和國際航空運輸協會的進一步努力。

國際航空運輸協會3月公布的數據顯示，航空業女性執行長的比例僅3%，低於其他產業的12%。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1070605

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