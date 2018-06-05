NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈萌系AV練臀肉　辣曬白桃屁屁照「軟腳哥」甩棍叫囂　慘跌一跤糗翻8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

蘇貞昌推競選看板 強調處理事情效率

中央社2018/06/05 20:09
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者王鴻國新北5日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天推出首面競選看板，以背影照來宣揚桃園A7合宜宅污水爭議處理效能。新北市政府則拿出兩年前的公文表示，事實就是事實，新北市「被延宕」兩年。

蘇貞昌今天上午受邀到輔大之聲廣播電台與同學面對面，除了分享多年的歷練與人生起伏，也談各個世代如何面對困難、解決問題。

蘇貞昌說，其實年輕人不用徬徨，每個世代都有屬於那時代的困難與優缺點，只要盡力去做，不怕失敗，一定會找出自己的一條路。

主持人也提到，「人生的劇本是我不能偷看的，但要全力以赴。」已經成為蘇貞昌的經典名句，蘇貞昌說，這句話不是想出來的美麗辭藻，而是他用一生的挫敗、體會、歷練體會出來的。

同時，蘇貞昌首面競選看板曝光，以背影照來宣揚桃園A7合宜宅污水爭議處理效能，照片與其他候選人常用的正面大頭完全不同，反而是放上手插腰的背影照，招牌「電火球」造型一眼就看出是蘇貞昌。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，使用背影照是象徵蘇貞昌總是站在第一線解決人民問題，展現效率與執行力。看板文字也強調「A7合宜宅污水，朱立倫、侯友宜做不到」、「蘇貞昌24天解決」，象徵蘇貞昌站在人民最前頭解決問題。

新北市政府發言人張其強今天則拿出公文指出，就讓白紙黑字說清楚，他說，「早在兩年前，105年6月行政院的公文寫得清清楚楚，在A7合宜宅還沒有開放入住前，新北市府就已經警告會有污水問題。」

張其強表示，「當時行政院秘書長陳美伶召集跨部會和跨縣市會議，還掛保證」，但污水照排，更遲遲不肯改善。

張其強說，公文中指出行政院當時即已承諾污水處理興建部份由中央全額補助，換言之，行政院105年6月就已決定，涉及污水處理相關經費，概由中央負責，絕非如今才決定，事實就是事實，中央不守承諾，新北市「被延宕」了兩年。（編輯：卞金峰）1070605

想上建中北一女 推估會考5...小燈泡案 法務部：已執行強...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan