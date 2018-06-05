蘇貞昌推競選看板 強調處理事情效率

（中央社記者王鴻國新北5日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天推出首面競選看板，以背影照來宣揚桃園A7合宜宅污水爭議處理效能。新北市政府則拿出兩年前的公文表示，事實就是事實，新北市「被延宕」兩年。

蘇貞昌今天上午受邀到輔大之聲廣播電台與同學面對面，除了分享多年的歷練與人生起伏，也談各個世代如何面對困難、解決問題。

蘇貞昌說，其實年輕人不用徬徨，每個世代都有屬於那時代的困難與優缺點，只要盡力去做，不怕失敗，一定會找出自己的一條路。

主持人也提到，「人生的劇本是我不能偷看的，但要全力以赴。」已經成為蘇貞昌的經典名句，蘇貞昌說，這句話不是想出來的美麗辭藻，而是他用一生的挫敗、體會、歷練體會出來的。