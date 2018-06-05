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北農業務推廣費疑義 柯文哲：已派人查帳

中央社2018/06/05 20:02
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北5日電）中國國民黨台北市議員汪志冰今天質疑北農勞退金缺口未補足，以及相關業務推廣費去向等問題。台北市長柯文哲表示，已派人到北農查帳；北市勞動局也說，勞退金部分已裁罰。

台北市議會今天進行市政總質詢，汪志冰質詢，台北農產運銷公司勞退金缺口達新台幣3.6億元，今年僅編列3300萬元填補缺口，依法雇主每年3月前要撥足當年度符合退休資格者的舊制勞退金，且逾期要開罰，台北市勞動局作法為何。

汪志冰指出，依北農內部概估勞退準備金仍須34年才能補足，每年缺口有9.38億元，但北農今年一月卻忙著幫員工加薪、發年終獎金，認為北農總經理吳音寧完全不適任。

台北市勞動局長賴香伶答詢表示，北農差額約有3億元，5月底進行清查後，對北農和台北漁產運銷公司都進行裁罰，也希望北農能盡快補足勞退金，因為民間企業都在看。

北農公司董事長、台北市副市長陳景峻表示，先前針對北農編列3300萬元填補缺口一事，認為不適合；且北農董監事們日前在董事會上也提出，要加速將勞退準備金補足，下次董事會將再提出相關報告。

吳音寧則說，5月18日召開董事會決議，請公司組專案小組研擬適切方案，自己已於上週公司主管會報依相關指示辦理。

柯文哲說，該怎麼做就怎麼做，另針對北農業務推廣費使用部分，今天已派監察人、政風單位和會計師到北農查帳、處理。（編輯：李亨山）1070605

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