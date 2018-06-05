小燈泡案 法務部：已執行強化社會安全網計畫

（中央社記者蕭博文台北5日電）法務部今天表示，小燈泡案後，行政院已核定「強化社會安全網計畫」，重構「以家庭為中心，以社會為基礎」的網路，實際採取防範社會高風險族群犯罪事件的防制作為。

台灣高等法院今天審理小燈泡案，小燈泡母親王婉諭當庭表示，總統案發後曾說「這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來。」但她不清楚兩年來國家做了什麼努力、兌現多少承諾。

法務部對此發布新聞稿表示，任何刑事案件必有個人、家庭及社會多元因素，法務部身為國家刑罰的執行機關，依法執行裁判的結果，也有不容推卸及貫徹的職責所在。