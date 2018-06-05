小燈泡案 法務部：已執行強化社會安全網計畫

（中央社記者蕭博文台北5日電）法務部今天表示，小燈泡案後，行政院已核定「強化社會安全網計畫」，重構「以家庭為中心，以社會為基礎」的網路，實際採取防範社會高風險族群犯罪事件的防制作為。
台灣高等法院今天審理小燈泡案，小燈泡母親王婉諭當庭表示，總統案發後曾說「這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來。」但她不清楚兩年來國家做了什麼努力、兌現多少承諾。
法務部對此發布新聞稿表示，任何刑事案件必有個人、家庭及社會多元因素，法務部身為國家刑罰的執行機關，依法執行裁判的結果，也有不容推卸及貫徹的職責所在。
新聞稿指出，對於小燈泡被殺案件，行政院已核定「強化社會安全網計畫」，重構「以家庭為中心，以社會為基礎」的網路，透過體系間有效整合銜接，運用社區資源及早發現高風險家庭，介入關懷以發揮預防功能。
針對毒品、性侵害及重大暴力犯罪受刑人，法務部已要求矯正機關加強瞭解收容人犯罪原因及家庭背景，並視收容人需求連結及轉介相關資源，以協助建構社會安全網。
法務部指出，針對重大刑案、前科累累或難以矯治者，假釋案從嚴審核，因此重大殺人案被告經判處無期徒刑確定，除須服刑超過25年，若無悛悔實據或危險性未顯著降低者，仍不予假釋，將其與社會永久隔離。
至於重大殺人案被告假釋出獄後的處遇，法務部提到，會由地檢署觀護人執行保護管束，並有列管核心個案、密集觀護及函請警局複數監督等各項加強措施。
法務部表示，針對患有精神疾病、智能不足或其他身體狀況特殊案件，會轉介衛生局及醫療院所輔導個案就醫，並追蹤就醫情形，觀護人針對不同再犯風險的受保護管束人提供適當監督與輔導處遇，協助受保護管束人復歸社會，並降低再犯危險性。
新聞稿最後指出，更生保護會提供就學、就醫、急難救助金等複合式協助，同時推動更生人家庭支持性服務方案，協助更生人與家庭修復關係，另對有心創業的更生人提供創業貸款，予以輔導及協助順利復歸社會。（編輯：李亨山）1070605