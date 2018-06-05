NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈萌系AV練臀肉　辣曬白桃屁屁照「軟腳哥」甩棍叫囂　慘跌一跤糗翻8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

小燈泡案 法務部：已執行強化社會安全網計畫

中央社2018/06/05 20:10
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北5日電）法務部今天表示，小燈泡案後，行政院已核定「強化社會安全網計畫」，重構「以家庭為中心，以社會為基礎」的網路，實際採取防範社會高風險族群犯罪事件的防制作為。

台灣高等法院今天審理小燈泡案，小燈泡母親王婉諭當庭表示，總統案發後曾說「這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來。」但她不清楚兩年來國家做了什麼努力、兌現多少承諾。

法務部對此發布新聞稿表示，任何刑事案件必有個人、家庭及社會多元因素，法務部身為國家刑罰的執行機關，依法執行裁判的結果，也有不容推卸及貫徹的職責所在。

新聞稿指出，對於小燈泡被殺案件，行政院已核定「強化社會安全網計畫」，重構「以家庭為中心，以社會為基礎」的網路，透過體系間有效整合銜接，運用社區資源及早發現高風險家庭，介入關懷以發揮預防功能。

針對毒品、性侵害及重大暴力犯罪受刑人，法務部已要求矯正機關加強瞭解收容人犯罪原因及家庭背景，並視收容人需求連結及轉介相關資源，以協助建構社會安全網。

法務部指出，針對重大刑案、前科累累或難以矯治者，假釋案從嚴審核，因此重大殺人案被告經判處無期徒刑確定，除須服刑超過25年，若無悛悔實據或危險性未顯著降低者，仍不予假釋，將其與社會永久隔離。

至於重大殺人案被告假釋出獄後的處遇，法務部提到，會由地檢署觀護人執行保護管束，並有列管核心個案、密集觀護及函請警局複數監督等各項加強措施。

法務部表示，針對患有精神疾病、智能不足或其他身體狀況特殊案件，會轉介衛生局及醫療院所輔導個案就醫，並追蹤就醫情形，觀護人針對不同再犯風險的受保護管束人提供適當監督與輔導處遇，協助受保護管束人復歸社會，並降低再犯危險性。

新聞稿最後指出，更生保護會提供就學、就醫、急難救助金等複合式協助，同時推動更生人家庭支持性服務方案，協助更生人與家庭修復關係，另對有心創業的更生人提供創業貸款，予以輔導及協助順利復歸社會。（編輯：李亨山）1070605

蘇貞昌推競選看板 強調處理...總統令：追晉何子雨為空軍少校

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan