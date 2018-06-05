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中央社

黃煌煇：台灣主張盡速協商解決沖之鳥爭議

中央社2018/06/05 20:16
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者石秀娟台北5日電）海洋委員會主委黃煌煇今天指出，對於日本位於西太平洋領土「沖之鳥」周邊海域的爭議，台灣和日本各有立場，我方主張應儘速協商解決爭議。

我國在4月28日新設統合海洋事務的海委會，由海洋及水利工程專家黃煌煇出任主委。對於國際上向來棘手的經濟海域重疊問題，黃煌煇今天接受中央社專訪時，提出「共同和諧發展」的原則。

他說，我國的經濟海域面積是陸地的5倍，但部分與日本、中國、菲律賓的經濟海域重疊，不計重疊部分則是陸地的3倍，對我國非常重要，也惟有和諧發展能增進各國在這些海域的共同利益。

在這些重疊海域中，近年最大爭議發生在日本位於西太平洋的領土「沖之鳥」。

黃煌煇說，日本擁有沖之鳥的主權，我方沒有異議，而雙方需要持續溝通的則是，我們的漁民在什麼範圍、什麼情形可以進行作業，以及如何共同促進海洋資源的有效利用與保護。這些問題，雙方都必須坐下來談，政府很重視漁民的權益，也會持續透過台日海洋事務合作對話會議的機制與日本協商。

在前國民黨政府時期，屏東琉球籍漁船「東聖吉16號」於2016年4月在離沖之鳥160浬處遭日本公務船攔查扣押，當時的政府明確表示，沖之鳥是礁、不是島，日本不能主張200海浬專屬經濟海域。

民進黨政府上台後未再表示沖之鳥是礁。根據外交部去年底的新聞稿，政府對沖之鳥的法律地位沒特定立場，但主張在聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）對沖之鳥法律地位未有定論前，台灣漁民有權前往附近海域作業，在去年底召開的台日海洋事務合作對話會議上，台日對沖之鳥議題仍有歧見，但同意在維持作業安全及漁業資源養護原則下，持續溝通漁船在附近海域作業議題。

黃煌煇今天說，對周邊爭議海域，雙方各有立場，「我們非常重視漁民的權益」，將加速台、日交涉速度，盡快達成協議。

海巡署指出，海巡署的「巡護七號」目前正在沖之鳥附近護漁，上個月是漁汛期，海巡署也加強護漁，一年都有3至4次在公海巡護漁船的行動，每次為期1至2個月，以保護漁民權益。（編輯：王思捷）1070605

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