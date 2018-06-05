守護海洋 黃煌煇：台灣將是南海國際救難中心

（中央社記者石秀娟台北5日電）海洋委員會主委黃煌煇今天在接受中央社專訪時指出，台灣的南海政策是要確保台灣海域的航道是自由、和平、安全的「藍色海洋」，政府已規劃打造太平島為南海國際救難中心。

許多國家近日在新加坡的香格里拉會議嚴詞警告中國在南海的軍事化作為，相較中國，在4月底剛上任海委會主委的黃煌煇今天指出，台灣海域的航道是全球出入最頻繁航道之一，涉及很多安全問題，有船隻遇難時，「可以利用我們海域的方便性，協助營救」。

海牙國際常設仲裁法庭在2016年就菲律賓提出的南海案做出判決，將南沙群島的太平島認定為礁。隨後總統蔡英文提出以堅定行動捍衛國家領土以及相關海域權利的「四點原則」與「五項作法」，其中一項作法是要讓太平島成為人道救援中心與運補基地。