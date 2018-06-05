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台大校長案 管中閔義務律師團提訴願

中央社2018/06/05 20:27
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北5日電）台灣大學校長案爭議多時，台大校長當選人管中閔的義務律師團表示，為維護台大與全體師生基本權益，今天代表管中閔對教育部的違法行政處分向行政院提訴願。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，教育部4月27日正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。

管中閔義務律師團發表新聞稿指出，為維護台大與全體師生基本權益，今天以沉重心情代表管中閔，對教育部的違法行政處分向行政院提起訴願，開啟行政救濟程序的第一步。

義務律師團指出，此案在法律上毫無疑義，教育部應該尊重台大遴選委員會合法的遴選結果，儘速聘任管中閔為台大校長，以符合絕大多數台大師生與社會大眾的殷切期待，但教育部日前發文要求台大重啟遴選，實質上則是拒絕聘任已由遴選委員會合法選出的台大校長當選人。

義務律師團認為，依據大法官釋字第423號解釋意旨，這當然屬於行政處分，並且對管中閔發生效力，而管中閔以校長當選人的身分，在法律上具有行政處分的受處分人地位，且權益受到侵害，基於大法官釋字第653號解釋「有權利即有救濟」的原則，自然有權利提起行政救濟。

義務律師團也期盼在行政救濟程序中，各方都能回歸法律，使台大校長案早日獲得圓滿結果，儘可能降低對台大的傷害，對於台大學生與台大校方相繼提出訴願，請求教育部儘早聘任管中閔為台大校長，義務律師團對此樂觀其成，並與他們共同努力。

義務律師團表示，行政院訴願委員會雖編制在行政院之下，但本質上為獨立機關，衷心期盼學有專精的訴願委員能秉公處理，為大學自治保留一線生機，而訴願是行政救濟程序的第一步，也是法律正面力量匯集的開始，義務律師團對法律行動的結果深具信心，相信只要努力不懈，真理終會彰顯，正義必能伸張。

對於管中閔義務律師團提出訴願，教育部表示，予以尊重。（編輯：管中維）1070605

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