亞洲海洋塑膠汙染危機 嚴重殘害生物

（中央社越南清化5日綜合外電報導）越南一處紅樹林纏掛著塑膠袋、泰國一隻鯨魚因誤食過多塑膠袋喪命、印尼「天堂」島附近的水底下堆滿垃圾，一幕幕怵目驚心的景象凸顯亞洲面臨的塑膠危機。

法新社報導，每年約有800萬公噸塑膠垃圾被倒入全球海洋中，相當於每天每分鐘就有一輛垃圾車將塑膠垃圾倒入海中。

根據2015年海洋保育協會（Ocean Conservancy）的報告，全球超過一半的塑膠垃圾來自中國、印尼、菲律賓、泰國和越南這5個亞洲國家。

它們是亞洲經濟成長數一數二快國家，也是生產、消費和丟棄全球大部分塑膠的地方。