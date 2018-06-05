NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈魅力金門半馬金沙場　週日登場教室裝置空調冷氣　提高學習品質8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

亞洲海洋塑膠汙染危機 嚴重殘害生物

中央社2018/06/05 20:32
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社越南清化5日綜合外電報導）越南一處紅樹林纏掛著塑膠袋、泰國一隻鯨魚因誤食過多塑膠袋喪命、印尼「天堂」島附近的水底下堆滿垃圾，一幕幕怵目驚心的景象凸顯亞洲面臨的塑膠危機。

法新社報導，每年約有800萬公噸塑膠垃圾被倒入全球海洋中，相當於每天每分鐘就有一輛垃圾車將塑膠垃圾倒入海中。

根據2015年海洋保育協會（Ocean Conservancy）的報告，全球超過一半的塑膠垃圾來自中國、印尼、菲律賓、泰國和越南這5個亞洲國家。

它們是亞洲經濟成長數一數二快國家，也是生產、消費和丟棄全球大部分塑膠的地方。

印尼綠色和平組織（Greenpeace Indonesia）專案主任貝利（Ahmad Ashov Birry）告訴法新社：「我們正處於塑膠汙染危機中，我們在河流、海洋到處都可看到塑膠…我們必須採取行動。」

今天世界環境日提出「不能重複使用，就拒絕使用」口號，強調塑膠的危險性。但這不僅是有關美感的議題，塑膠也正在殘害海洋生物。

上週一隻鯨魚命喪泰國南部，腹內有80個塑膠袋。海鳥和烏龜誤食塑膠死亡，被沖到岸上的場景也屢見不鮮。

專家警告指出，更大威脅可能是無形的。從較大塑膠剝落的微塑膠碎片容易吸附毒素，自來水、地下水和魚體內都可以發現這些微塑膠，而亞洲各地每天都有數百萬人吃魚。

科學家目前還未充分了解將微塑膠吃下肚，會對健康有什麼影響。

國際自然保育聯盟（International Union forConservation of Nature）全球海洋和極地計畫負責人隆丁（Carl Gustaf Lundin）告訴法新社：「我們正在進行一場全球性實驗，對事態將會如何發展卻毫無頭緒。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1070605

行員涉監守自盜 兆豐銀：客...軍方認定幻象飛官何子雨因公...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan