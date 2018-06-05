日職／陽岱鋼敲二壘安打　巨人仍不敵樂天

日職讀賣巨人台灣好手陽岱鋼今（5）日先發出戰樂天金鷹，他首打席就敲出二壘安打，連續2場擔任開路先鋒都安打，單場4打數1安打，獲得1次保送，巨人終場以1:4落敗，樂天也終於拿到交流戰首勝。

陽岱鋼是在4月3日因左手腕被觸身球砸中，因此休養了一個半月，5月底才回到一軍，不過他連續4場代打後，5月31日起回到先發位置。

這場巨人推出山口俊先發，他奮力主投7.1局，共用128球，被打3安打失4分，4次保送，飆出10次三振仍吞下敗投。

山口俊3局上2人出局一壘有人局面，被茂木榮五郎轟出左外野2分砲先馳得點。