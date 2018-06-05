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總統允諾「補社會破洞」　小燈泡母質疑：做了哪些努力？

社會中心／綜合報導2018/06/05 21:08
▲針對內湖女童命案，台灣高等法院4日召開審理庭，小燈泡父親（前左）及母親王婉諭（前右）出庭，並在結束後回答媒體提問。中央社記者吳家昇攝 107年5月4日
▲針對內湖女童命案，台灣高等法院4日召開審理庭，小燈泡父親（前左）及母親王婉諭（前右）出庭，並在結束後回答媒體提問。中央社記者吳家昇攝 107年5月4日

 2016 年 3 月間，台北內湖 3 歲女童小燈泡跟著母親出門，卻當街遭凶嫌王景玉持菜刀砍殺，身首異處慘死。高等法院今（ 5 ）日開庭，進行二審最後辯論程序，小燈泡母親王婉諭出庭後也在臉書寫下出庭意見，懇切地希望「讓每一個孩子多一點點平安長大的機會」。

震驚社會的小燈泡案今日開庭，審判長謝靜慧詳述案發經過、提示證物時，提到小燈泡遭「鈍創 7 刀、銳切 23 刀」，令悲傷的王婉諭邊聽邊以手帕拭淚，謝靜慧因此特別停下致歉，表示這是法定程序「司法不想造成多餘的痛苦」。凶嫌王景玉則當庭向小燈泡父母道歉，但甚少發言的小燈泡父親劉大經表示不接受王嫌道歉，並明確表態希望法院判處王景玉死刑。全案定於 7 月 3 日宣判。

王婉諭在臉書粉絲專頁「小燈泡 - 從同理開始，用愛心點亮」 po 出法院陳述全文，表示在訴訟的過程中，看見了被告王景玉失去家庭的協助、缺少朋友的支持、無法與社會連結等等，「一次次的錯失了承接住一個人，而使其走向極端的可能。」同時看見了在現行的社會狀況、國家政策與機制中，幾乎沒有矯治、防止再犯的可能。

王婉諭表示，孩子平安健康的長大是每個父母的心願，「誰都無法想像走在路上，就失去了孩子。」但這樣的情況卻殘酷地發生在他們的身上，失去愛女的傷痛至今仍影響著他們的生活，「每一次帶著孩子出門，內心都是一次擔心與恐懼的煎熬。我們不希望這樣的悲劇再次發生在我們的身上，也不希望發生在任何人身上。」

她也指出，總統蔡英文曾說過「這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來」、「我召集相關的人來研擬如何強化社會安全網，我希望拿出具體的做法，來逐步兌現我的承諾。」但 2 年多了，自己仍不清楚國家為了這些洞做了哪些實質的努力？兌現了多少承諾？

王婉諭提到，希望司法能給予基本的安全保障，在未能確保防止被告再犯的基礎之上，避免被告回歸社會，「因為我們不願意有一點點再次造成悲劇的可能。」同時期待在司法處置之外，行政端、教育端、醫療端等等也能有所作為，除了讓已發生的悲劇不再次發生，更希望未發生的也能減低其發生的可能性「希望能讓每一個孩子多一點點平安長大的機會。」
 

關鍵字小燈泡王景玉王婉諭總統社會破洞
小燈泡父首表態　盼法院判死王景玉

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