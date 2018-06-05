Roger弟子羅之遠　從戲劇系到彩妝大師的堅持

從小喜歡畫畫、書法等藝術美學的他，高中受到馮翊綱、宋少卿啟發，立志考取國立藝術學院戲劇系（今國立台北藝術大學）。 但家人認為羅之遠平時成績優異，不應朝戲劇發展，高中老師甚至口出惡言：「念什麼戲劇，乾脆當人妖」！但他仍堅持朝夢想，順利進入戲劇系就讀，而後又愛上化妝，大學時就成為舞台劇價碼最高的化妝師，奠定日後踏入彩妝圈的基石。

彩妝師羅之遠，是擁有「華人巨星御用彩妝師」美名的Roger鄭健國嫡傳弟子，更是演藝圈天王天后的御用造型師。

考上戲劇系卻和彩妝結下不解之緣

「小時候我會跟同學接龍畫一格一格的漫畫，還有學水彩、書法，參也加過中日書法比賽…。」這段記憶仍深刻地在羅之遠心中留下痕跡，可惜長大後因為升學壓力，這些才藝課逐漸消失，藝術也只能深埋在他的心中。

高中聯考失利的他，為了進「前三志願」學校就讀而改念五專，甚至選讀自己不熱愛的電子科，即使成績相當亮眼，但一年半後，羅之遠抵不過內心的抗拒，毅然決定放棄五專學業，準備轉朝普通高中就讀。

就在轉讀高中而休學的那半年，羅之遠因緣際會下被同學介紹去演戲劇、拍電影。「那時候被導演叫來叫去，一部片演了六個角色，演到導演說不能再用我了，會被觀眾發現…。」羅之遠哈哈大笑地說，這一段有趣的經驗，讓他心中的戲劇種子悄悄地萌芽。

轉學到普通高中後，羅之遠開始過著「準備大學聯考」的日子。假日時常和高中同學到西門町放風，某次恰好看到馮翊綱和宋少卿在說唱藝術表演。表演結束後，羅之遠與朋友壯起膽子，直接跑到後台找他們聊天。

「那時候馮翊綱和宋少卿問我們，要不要考慮他們的母校─國立藝術學院？」由於羅之遠有臨演的經驗，一問之下也始思考：「戲劇或許就是自己的興趣所在」，也讓他之後決定報考國立藝術學院。

不過，羅之遠高中時期成績很好，讀藝術學院的念頭與老師的期望相距甚遠，急得老師像熱鍋上的螞蟻，脫口而出：「念戲劇乾脆去當人妖。」這話雖刺耳，卻不難感受到對學生的求好心切。

羅之遠回憶自己參加大學聯考時的心情：「我有第六感會（考）上，所以那時候考試真的很輕鬆。」考完後選填志願，羅不加思考地在第一志願上填了國立藝術學院，放榜後果真如願正式開啟他的戲劇旅程，甚至與彩妝結下不解之緣。

嚴謹家教走不上戲劇路

「讀戲劇，不單單是訓練演技，還得跟學長姐學化妝！」雖說羅之遠的畫妝技巧很多是來自學長姐指導，但前輩帶入門，後續的一筆一畫功夫依舊得靠他辛苦地在後台、家裡不斷地鑽研。

「舞台劇演員離觀眾有一定的距離，我對自己的要求是，妝近看不要太誇張，遠看卻能清楚看到輪廓，所以一畫完，都要站在舞台下每個角度研究作品，當場調整或是在家反覆練習。」這份嚴謹要求，為他日後在戲劇圈擔任彩妝師奠定紮實地基礎。

興趣加上努力不懈，雖然大一才剛入門彩妝，大二就被學長姊們爭相找為助理，帶出去為別人化妝；大三開始，羅之遠自己接工作。有趣的是，有滿滿化妝經驗的他，竟然到畢業前才修彩妝課，上課時，早已是舞台劇價碼最高的化妝師。

回過頭來說，戲劇呢？羅之遠笑說：「考上（大學）後，大二、大三我就知道，演戲絕對不是我未來的主要工作。」不是不愛，而是他發現自己放不開、有包袱，真情流露的哭戲對他來說，無比艱難。

「從小有一部份的自己是隱藏起來的。」

由於羅的爺爺是官，吃飯得端正、家庭教育嚴謹，造就他不輕易落淚、在別人面前釋放情緒的個性，也直接地影響他在舞台上的表現。但這卻也成就他穩紮穩打的處事態度，在未來高壓且力求完美的演藝圈裡，完成一項又一項艱鉅任務，找到屬於自己的一片天。

兩度拜師學藝，正式走入演藝圈

對彩妝有著強烈興趣的羅之遠，為了精進及學習更多化妝技巧，出社會後立即拜師學藝，開始學習平面妝容。

當時的他樂在其中，但談起那段過往時，似乎有點坐立不安，忍不住尷尬地說：「因為沒有模特兒，老師會教我畫自己（為自己畫妝），可是有時候老師要幫客人化妝、做造型，我就得克服心理障礙，頂著女妝走出去給他指導（在客人面前）……。」

第二次拜師是在朋友牽線下，遇上台灣首席彩妝造型大師Roger鄭健國！Roger不僅是羅的良師益友，也是他人生中的貴人。

從Roger身上，羅之遠學到更精實、完美化妝技巧，瞭解如何從每個人身上挖掘優點，以不改變原本的樣貌為主，展現乾淨、氣質的裸妝妝感，更帶領著他走入當時火紅的唱片圈，累積大量人脈和作品。

然而，Roger的光環也一度讓羅之遠嚐到一些苦頭。

「跟著Roger有好有壞，好是，他真的很厲害，壞則在Roger太知名，但大家對我的印象，卻一直認定是個什麼都不懂的新手助理。」被認為「沒經驗」，是羅之遠心裡最無法接受的事，也因此更努力地向大家展現能力，最終讓所有人刮目相看，證實他也是位獨當一面的專業彩妝師。

現在師徒兩人雖然因為工作忙碌各奔東西，但是偶爾還是會聚聚餐，必要時提供協助。「有時候Roger找我幫忙，我會帶徒弟去，工作就會看到我們祖孫三代。」想到這個有趣的場面，羅之遠自己忍不住哈哈大笑，我們也不禁跟著大笑起來，現場的氣氛變得更加歡樂。

在彩妝師路上嚐盡各種酸甜苦澀

羅之遠擅長以彩妝刻畫一個人的性格，主要跟他「愛看人」有很大的關係。「我喜歡靜靜地坐在一個地方看人，猜每個人的個性，這也應用在戲劇彩妝上。」比如尖酸刻薄的角色，眼睛就該畫吊一點，每一處小細節他都能掌握地恰到好處，也讓他在擔任戲劇彩妝師上更如魚得水。

因為工作關係，接觸各種名人、藝人，最令羅之遠印象深刻地是，幫隋棠化妝。

一般來說，秀場上的妝為了展現立體，妝感會比較濃，但羅之遠第一次幫隋棠化妝後，隋棠就發現，羅的秀場妝相當立體，但拍照妝卻不會太濃，可見羅之遠的特殊工法有別於其他彩妝師，於是隋棠便邀請羅擔任自己的專任彩妝師。

他將這個神奇的技巧，歸功於過去舞台劇時期的的彩妝訓練！而提到隋棠，羅之遠接著又分享一件趣事。

在一次金曲獎上，官靈芝、王識賢、范曉萱、隋棠同時都找他擔任專屬彩妝師。沒想到四位藝人走紅毯時，竟連連著一起出場，逼得羅之遠必需找來四位助理協助忙到滿場跑：「那天我真的要瘋了！」光是聽就可以感受到他那時面臨的強大壓力，卻也看出羅之遠的火紅程度。

不過幫藝人化妝，有歡樂當然也有苦澀，羅之遠也有過讓他內心十分受傷的回憶。

某次拍電影時，因為工作時間長，幾乎沒辦法回家休息，一累就倒在地上睡覺，為了提神學起抽菸，在某次拍MV的時候，因為抽菸被藝人作為發洩對象，當作藉口大聲怒罵：「再也不要請會抽菸的彩妝師！」

羅之遠無奈地說：「那時候我很受傷，拍片現場其實很多人抽菸，而且我在化妝前都會漱口、刷牙、洗手，才敢過去幫藝人化妝……。」為了不再讓人有藉口發脾氣，隔天他從早到晚都忍住不抽菸，對方後來發現羅之遠真的很尊重他，兩人最後還變成好朋友，結下良緣。

不只如此，羅之遠還曾經遇到有人怕髒，把他所有的刷具、眼影拿酒精全部消毒，導致產品變質，或是因為沒有安全感，在他畫好的眉毛上自己補兩筆，面對這些狀況，羅之遠雖然無奈，卻也習慣以平淡的心面對，在合理的範圍堅守專業，同時尊重對方的選擇。

老花了 彩妝師的挑戰

深為資深彩妝師，年紀四十幾歲的羅之遠也一度面臨身體帶給他的挑戰。

因為年紀大，開始有老花，當時的他以為是眼睛出狀況，化妝看不準、也看不清，讓要求完美的他陷入「妝不夠好」的低潮。習慣把心事藏在心底的他，並沒有和身陪的人討論這件事，自己回家後不斷思考解決問題方法，陷入低盪情緒。

直到去醫院檢查後，發現是老花眼作祟，配了新眼鏡後終於解決了問題，他不好意思地笑笑說：「原來戴老花眼鏡就好了。」

但有些時候並不是戴眼鏡就能解決，曾經因為燈光不佳，畫到眼睛看不見，看不清妝，只好不斷地跟藝人說抱歉，而工作機會也就此流失。對此，羅之遠嘆一口氣說：「我覺得可能跟他沒有工作上的緣。」

到世界旅行成為擔任彩妝師時的珍貴回憶

在如此高壓的工作環境下，羅之遠仍痴心地熱愛著工作。當我們問到工作帶給他最大的快樂時，他毫不猶豫地說：「可以到處飛。」拍周傳雄的MV跑去土耳其、跟著小嫻介紹長灘島、陪著張鈞甯到巴黎，為了婚禮化妝跑到峇里島，在全世界留下足跡，算是彩妝師的另類福利。

除此之外，羅之遠還參加過百萬大歌星，還過關斬將唱到最後一關，唱到現場藝人幫忙鼓掌，這些回憶都珍藏在他心中，成為當彩妝師時最絢爛的光彩。

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