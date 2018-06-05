NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈魅力金門半馬金沙場　週日登場教室裝置空調冷氣　提高學習品質8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
觀點

Roger弟子羅之遠　從戲劇系到彩妝大師的堅持

今日觀點2018/06/05 21:00
Roger弟子羅之遠　從戲劇系到彩妝大師的堅持（圖／今日觀點）
Roger弟子羅之遠　從戲劇系到彩妝大師的堅持（圖／今日觀點）

彩妝師羅之遠，是擁有「華人巨星御用彩妝師」美名的Roger鄭健國嫡傳弟子，更是演藝圈天王天后的御用造型師。

從小喜歡畫畫、書法等藝術美學的他，高中受到馮翊綱、宋少卿啟發，立志考取國立藝術學院戲劇系（今國立台北藝術大學）。但家人認為羅之遠平時成績優異，不應朝戲劇發展，高中老師甚至口出惡言：「念什麼戲劇，乾脆當人妖」！但他仍堅持朝夢想，順利進入戲劇系就讀，而後又愛上化妝，大學時就成為舞台劇價碼最高的化妝師，奠定日後踏入彩妝圈的基石。

考上戲劇系卻和彩妝結下不解之緣

「小時候我會跟同學接龍畫一格一格的漫畫，還有學水彩、書法，參也加過中日書法比賽…。」這段記憶仍深刻地在羅之遠心中留下痕跡，可惜長大後因為升學壓力，這些才藝課逐漸消失，藝術也只能深埋在他的心中。

高中聯考失利的他，為了進「前三志願」學校就讀而改念五專，甚至選讀自己不熱愛的電子科，即使成績相當亮眼，但一年半後，羅之遠抵不過內心的抗拒，毅然決定放棄五專學業，準備轉朝普通高中就讀。

就在轉讀高中而休學的那半年，羅之遠因緣際會下被同學介紹去演戲劇、拍電影。「那時候被導演叫來叫去，一部片演了六個角色，演到導演說不能再用我了，會被觀眾發現…。」羅之遠哈哈大笑地說，這一段有趣的經驗，讓他心中的戲劇種子悄悄地萌芽。

轉學到普通高中後，羅之遠開始過著「準備大學聯考」的日子。假日時常和高中同學到西門町放風，某次恰好看到馮翊綱和宋少卿在說唱藝術表演。表演結束後，羅之遠與朋友壯起膽子，直接跑到後台找他們聊天。

「那時候馮翊綱和宋少卿問我們，要不要考慮他們的母校─國立藝術學院？」由於羅之遠有臨演的經驗，一問之下也始思考：「戲劇或許就是自己的興趣所在」，也讓他之後決定報考國立藝術學院。

不過，羅之遠高中時期成績很好，讀藝術學院的念頭與老師的期望相距甚遠，急得老師像熱鍋上的螞蟻，脫口而出：「念戲劇乾脆去當人妖。」這話雖刺耳，卻不難感受到對學生的求好心切。

羅之遠回憶自己參加大學聯考時的心情：「我有第六感會（考）上，所以那時候考試真的很輕鬆。」考完後選填志願，羅不加思考地在第一志願上填了國立藝術學院，放榜後果真如願正式開啟他的戲劇旅程，甚至與彩妝結下不解之緣。

羅之遠miumiu
▲羅之遠立志考取藝術學院，卻和彩妝結下不解之緣。（圖／羅之遠提供）

嚴謹家教走不上戲劇路

「讀戲劇，不單單是訓練演技，還得跟學長姐學化妝！」雖說羅之遠的畫妝技巧很多是來自學長姐指導，但前輩帶入門，後續的一筆一畫功夫依舊得靠他辛苦地在後台、家裡不斷地鑽研。

「舞台劇演員離觀眾有一定的距離，我對自己的要求是，妝近看不要太誇張，遠看卻能清楚看到輪廓，所以一畫完，都要站在舞台下每個角度研究作品，當場調整或是在家反覆練習。」這份嚴謹要求，為他日後在戲劇圈擔任彩妝師奠定紮實地基礎。

興趣加上努力不懈，雖然大一才剛入門彩妝，大二就被學長姊們爭相找為助理，帶出去為別人化妝；大三開始，羅之遠自己接工作。有趣的是，有滿滿化妝經驗的他，竟然到畢業前才修彩妝課，上課時，早已是舞台劇價碼最高的化妝師。

回過頭來說，戲劇呢？羅之遠笑說：「考上（大學）後，大二、大三我就知道，演戲絕對不是我未來的主要工作。」不是不愛，而是他發現自己放不開、有包袱，真情流露的哭戲對他來說，無比艱難。

「從小有一部份的自己是隱藏起來的。」

由於羅的爺爺是官，吃飯得端正、家庭教育嚴謹，造就他不輕易落淚、在別人面前釋放情緒的個性，也直接地影響他在舞台上的表現。但這卻也成就他穩紮穩打的處事態度，在未來高壓且力求完美的演藝圈裡，完成一項又一項艱鉅任務，找到屬於自己的一片天。

羅之遠
▲羅之遠個性內斂，在舞台劇上表演時無法輕易展現自己。（圖／記者林明安攝）

兩度拜師學藝，正式走入演藝圈

對彩妝有著強烈興趣的羅之遠，為了精進及學習更多化妝技巧，出社會後立即拜師學藝，開始學習平面妝容。

當時的他樂在其中，但談起那段過往時，似乎有點坐立不安，忍不住尷尬地說：「因為沒有模特兒，老師會教我畫自己（為自己畫妝），可是有時候老師要幫客人化妝、做造型，我就得克服心理障礙，頂著女妝走出去給他指導（在客人面前）……。」

第二次拜師是在朋友牽線下，遇上台灣首席彩妝造型大師Roger鄭健國！Roger不僅是羅的良師益友，也是他人生中的貴人。

從Roger身上，羅之遠學到更精實、完美化妝技巧，瞭解如何從每個人身上挖掘優點，以不改變原本的樣貌為主，展現乾淨、氣質的裸妝妝感，更帶領著他走入當時火紅的唱片圈，累積大量人脈和作品。

然而，Roger的光環也一度讓羅之遠嚐到一些苦頭。

「跟著Roger有好有壞，好是，他真的很厲害，壞則在Roger太知名，但大家對我的印象，卻一直認定是個什麼都不懂的新手助理。」被認為「沒經驗」，是羅之遠心裡最無法接受的事，也因此更努力地向大家展現能力，最終讓所有人刮目相看，證實他也是位獨當一面的專業彩妝師。

現在師徒兩人雖然因為工作忙碌各奔東西，但是偶爾還是會聚聚餐，必要時提供協助。「有時候Roger找我幫忙，我會帶徒弟去，工作就會看到我們祖孫三代。」想到這個有趣的場面，羅之遠自己忍不住哈哈大笑，我們也不禁跟著大笑起來，現場的氣氛變得更加歡樂。

羅之遠哈哈大笑
▲羅之遠在Roger身邊學習到更精湛的彩妝技巧，並累積大量人脈。（圖／記者林明安攝）

在彩妝師路上嚐盡各種酸甜苦澀

羅之遠擅長以彩妝刻畫一個人的性格，主要跟他「愛看人」有很大的關係。「我喜歡靜靜地坐在一個地方看人，猜每個人的個性，這也應用在戲劇彩妝上。」比如尖酸刻薄的角色，眼睛就該畫吊一點，每一處小細節他都能掌握地恰到好處，也讓他在擔任戲劇彩妝師上更如魚得水。

因為工作關係，接觸各種名人、藝人，最令羅之遠印象深刻地是，幫隋棠化妝。

一般來說，秀場上的妝為了展現立體，妝感會比較濃，但羅之遠第一次幫隋棠化妝後，隋棠就發現，羅的秀場妝相當立體，但拍照妝卻不會太濃，可見羅之遠的特殊工法有別於其他彩妝師，於是隋棠便邀請羅擔任自己的專任彩妝師。

他將這個神奇的技巧，歸功於過去舞台劇時期的的彩妝訓練！而提到隋棠，羅之遠接著又分享一件趣事。

在一次金曲獎上，官靈芝、王識賢、范曉萱、隋棠同時都找他擔任專屬彩妝師。沒想到四位藝人走紅毯時，竟連連著一起出場，逼得羅之遠必需找來四位助理協助忙到滿場跑：「那天我真的要瘋了！」光是聽就可以感受到他那時面臨的強大壓力，卻也看出羅之遠的火紅程度。

不過幫藝人化妝，有歡樂當然也有苦澀，羅之遠也有過讓他內心十分受傷的回憶。

某次拍電影時，因為工作時間長，幾乎沒辦法回家休息，一累就倒在地上睡覺，為了提神學起抽菸，在某次拍MV的時候，因為抽菸被藝人作為發洩對象，當作藉口大聲怒罵：「再也不要請會抽菸的彩妝師！」

羅之遠無奈地說：「那時候我很受傷，拍片現場其實很多人抽菸，而且我在化妝前都會漱口、刷牙、洗手，才敢過去幫藝人化妝……。」為了不再讓人有藉口發脾氣，隔天他從早到晚都忍住不抽菸，對方後來發現羅之遠真的很尊重他，兩人最後還變成好朋友，結下良緣。

不只如此，羅之遠還曾經遇到有人怕髒，把他所有的刷具、眼影拿酒精全部消毒，導致產品變質，或是因為沒有安全感，在他畫好的眉毛上自己補兩筆，面對這些狀況，羅之遠雖然無奈，卻也習慣以平淡的心面對，在合理的範圍堅守專業，同時尊重對方的選擇。

老花了 彩妝師的挑戰

深為資深彩妝師，年紀四十幾歲的羅之遠也一度面臨身體帶給他的挑戰。

因為年紀大，開始有老花，當時的他以為是眼睛出狀況，化妝看不準、也看不清，讓要求完美的他陷入「妝不夠好」的低潮。習慣把心事藏在心底的他，並沒有和身陪的人討論這件事，自己回家後不斷思考解決問題方法，陷入低盪情緒。

直到去醫院檢查後，發現是老花眼作祟，配了新眼鏡後終於解決了問題，他不好意思地笑笑說：「原來戴老花眼鏡就好了。」

但有些時候並不是戴眼鏡就能解決，曾經因為燈光不佳，畫到眼睛看不見，看不清妝，只好不斷地跟藝人說抱歉，而工作機會也就此流失。對此，羅之遠嘆一口氣說：「我覺得可能跟他沒有工作上的緣。」

羅之遠王識賢
▲羅之遠因為有過舞台劇化妝的訓練，在彩妝上運用地更如魚得水。（（圖／羅之遠提供）

到世界旅行成為擔任彩妝師時的珍貴回憶

在如此高壓的工作環境下，羅之遠仍痴心地熱愛著工作。當我們問到工作帶給他最大的快樂時，他毫不猶豫地說：「可以到處飛。」拍周傳雄的MV跑去土耳其、跟著小嫻介紹長灘島、陪著張鈞甯到巴黎，為了婚禮化妝跑到峇里島，在全世界留下足跡，算是彩妝師的另類福利。

除此之外，羅之遠還參加過百萬大歌星，還過關斬將唱到最後一關，唱到現場藝人幫忙鼓掌，這些回憶都珍藏在他心中，成為當彩妝師時最絢爛的光彩。

《今日觀點》開拓不同的視野：https://sight.nownews.com/

老屋新生／古蹟泥作匠師江支...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan