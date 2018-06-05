川金會 專機可能降落巴耶黎峇空軍基地

（中央社記者黃自強新加坡5日專電）美國總統川普與北韓領袖金正恩12日在新加坡舉行高峰會，新加坡強化維安措施，軍事專家和星國媒體表示，川普與金正恩專機降落地點以巴耶黎峇空軍基地的可能性最大。

川金會談的地點尚未公布，諸如香格里拉大酒店、聖淘沙的嘉佩樂酒店等地點，都是媒體點名猜測的可能場所。新加坡香格里拉大酒店周邊地區也將被劃設為「特別活動區」，引發各方猜測。

全球矚目的川金會，維安規格馬虎不得，川普和金正恩的專機降落地點，會選擇新加坡樟宜機場、實里達機場（Seletar Airport），還是巴耶黎峇空軍基地（Paya Lebar Air Base），同樣引發熱議。