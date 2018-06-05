川金會 專機可能降落巴耶黎峇空軍基地

（中央社記者黃自強新加坡5日專電）美國總統川普與北韓領袖金正恩12日在新加坡舉行高峰會，新加坡強化維安措施，軍事專家和星國媒體表示，川普與金正恩專機降落地點以巴耶黎峇空軍基地的可能性最大。
川金會談的地點尚未公布，諸如香格里拉大酒店、聖淘沙的嘉佩樂酒店等地點，都是媒體點名猜測的可能場所。新加坡香格里拉大酒店周邊地區也將被劃設為「特別活動區」，引發各方猜測。
全球矚目的川金會，維安規格馬虎不得，川普和金正恩的專機降落地點，會選擇新加坡樟宜機場、實里達機場（Seletar Airport），還是巴耶黎峇空軍基地（Paya Lebar Air Base），同樣引發熱議。
經常參與各國航空展的新竹福爾摩沙軍事影像通訊社總編輯何漢嘉表示，從目前川金會前發展情勢觀察，專機降落巴耶黎峇空軍基地的可能性最大。
他說，巴耶黎峇空軍基地的安全性極高，純粹供軍機使用，外人不易接觸或進入這個空軍基地。
何漢嘉認為，川普與金正恩專機如進入新如坡空域，研判新加坡會封閉空域，戰機也會掛載實彈警戒。從巴耶黎峇空軍基地降落，也會減少對民航客機航班的干擾。
新加坡「聯合晚報」、「新明日報」和「海峽時報」（The Straits Times）今天相繼報導，研判專機可能降落巴耶黎峇空軍基地。
巴耶黎峇空軍基地占地約800公頃，位於新加坡中部偏東，於1955年啟用，稱新加坡國際機場或巴耶黎峇機場，是出入新加坡的門戶，樟宜機場於1981年啟用承接民航業務後，改為空軍基地；實里達機場是新加坡第一座國際機場，1930年代供民航機起降。（編輯：郭中翰）1070605