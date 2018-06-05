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中央社

問題地圖再掀波 上海工商局點名攜程網

中央社2018/06/05 21:48
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北5日電）正值中國要求各大國際航空公司加註台灣名稱之際，上海官方今天點名陸企攜程網出現「不規範表述港澳台地區、不規範使用中國地圖」等行為，似有意藉此威嚇企業自糾「問題地圖」。

澎湃新聞今天報導，6月5日，上海市工商局發布網路廣告風險警示，旅遊類網站、平台、app違法廣告高發，中國大型旅遊網站攜程網被點名。

上海市廣告監測中心的監測數據顯示，今年1至4月攜程網的廣告監測違法率0.45%，高於網路媒體平均違法率約25%，其中嚴重違法數占網路媒體嚴重違法總量的46%。

報導指出，攜程網主要違法表現包括旅遊項目中宣傳境外博彩內容、「不規範表述港澳台地區、不規範使用中國地圖」、違法使用絕對化用語等。

雖然報導沒有明確指出何謂「不規範表述港澳台地區、不規範使用中國地圖」，但陸媒過去曾刊文指出文「問題地圖」常見的「5個錯誤」。

首先為「將港澳台標註為『國家』，以不同底色塗色」，其次是「漏繪南海諸島及『九段線』」，再者則包括「漏繪藏南地區」、「漏繪阿克賽欽地區」及「漏繪釣魚島及其附屬島嶼（釣魚台列嶼）」。

此外，文章還說，在個別的大陸境外地圖當中，甚至出現「漏繪整個新疆、西藏等地區的錯誤」。（編輯：陳家倫/邱國強）1070605

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