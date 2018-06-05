海委會誓言經略海洋 創造台灣新南向國家雙贏

其實不僅台灣如此，黃煌煇說人類直到20世紀末才了解海域資源比陸地多太多，陸地平均高度244公尺，佔地球面積29.8%，海洋平均深度3886公尺，佔地球面積70.2%，人類都一直在陸地開採，但陸地資源終會枯竭，到時「不可能到太空去找，一定往海洋發展。」

海委會在4月28日掛牌，我國終於有統整海洋事務的中央部會，首任主委是海洋及水利工程專家黃煌煇。他今天接受中央社專訪時指出，台灣有世界最豐富的海域資源，但過去沒有海洋專責機關，以至事權分散，未能好好規劃海洋資源的利用與保護政策。

（中央社記者石秀娟台北5日電）海洋委員會主委黃煌煇今天指出，海委會將提出經濟海域資源研究計畫，也正組織箱網養殖團隊，推動台灣向東南亞國家租借水域從事箱網養殖，創造台灣與新南向國家的雙贏。

黃煌煇指出，台灣海域雖小，擁有的海域資源卻是世界最豐富的，全世界有18種鯨豚，出現在台灣海域的就有12種，代表台灣海域的食物夠牠們使用，海域資源豐富，如何好好保育、開發、利用海洋資源，都必須有很好的規劃，才能夠確保資源永續。

黃煌煇說，他已要求海委會海洋保育署在三個月內提出我國經濟海域內海洋資源的研究計畫，盤點台灣大學、海洋大學、中山大學、農委會水產試驗所及漁業署等機構的研究進展，整理出還缺少那些領域的資料，將逐年補齊，在五年內將經濟海域資源都收集齊全，完成分析。

在海洋技術工程方面，黃煌煇說，台灣已排名全世界前十名。整體而言，人類開發海洋資源的技術仍有很多地方有待克服，日本開發海底煤礦可深達1500公尺，中國也在進行海底2500公尺的開採計畫，但都還不到平均的3886公尺，「台灣如果要變成海洋強國，一定要用心經營海洋。」

台灣有很多海洋資源相關的產業，黃煌煇舉例，經美國相關機構鑑定，台灣的深層海水有93種稀有元素，品質是世界第一，英國相關機構提出世界10大風況最好的離岸風場，台灣佔了9個。

黃煌煇說，海委會的成立就代表政府宣示發展海洋領域的決心，海委會將投入資源，協助推動這些高端、前瞻的研究，連結學術與產業界，以協助產業解決研發問題。

他也說，台灣具有世界頂尖的海洋箱網養殖技術，但颱風來時常造成損害，如果台灣能向越南、馬來西亞、印尼等較少颱風的東南亞國家租借水域，從事箱網養殖，他們不僅可以從出借水域中獲取利潤，台灣也可幫助當地養殖業發展，「用技術換取友情。」

黃煌煇指出，他已開始與屏東的箱網養殖業者聯繫，籌組團隊，希望先在馬來西亞辦理示範性計畫，成為共同合作、共同開發的典範，與新南向國家建立更好的關係。（編輯：王思捷）1070605