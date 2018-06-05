NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈影／《大黃蜂》獨立電影預告曝光中信單局7分打爆猿 楊志龍奪首勝8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

慶啟人申請迴避 陳師孟：若核准將申訴

中央社2018/06/05 21:55
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉麗榮台北5日電）前北檢主任檢察官慶啟人認為監察委員陳師孟立場不中立，向監察院申請迴避。監院紀律委員會今天開會，表示須呈報院長張博雅核定才能公布。陳師孟說，若決議須迴避，會提申訴。

2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁，陳師孟認為此舉蓄意影響社會輿論，影響台灣國際形象，申請自動調查，將約詢前法務部長王清峰、慶啟人等人。

陳師孟受訪指出，5月1日原約詢慶啟人，但慶啟人未赴約，並在當天下午提出迴避申請。陳師孟說，「本來希望直球對決，沒想到變成躲避球。」

監察院紀律委員會晚間開會處理慶啟人申請迴避案，陳師孟出席說明。陳師孟表示，「感覺到他們並沒有真的很嚴厲或是有敵意」，問的問題都合理，雖然有些看法不一樣。

陳師孟推測，結論應該不會要求他迴避，如果結論是他要迴避，會提出申訴，他還說，「如果年輕30歲的話，我會翻桌子」，不過現在還要考量其他的案子。

與會監委指出，委員會結論須送監察院長張博雅簽核後才能對外公布，因此，暫無法對外說明。

依監察法施行細則第3條第4款規定，「依其他情形足認由其執行批辦、調查或審查職務顯有偏頗之虞者」應自行迴避，「前項迴避應以書面敘明理由陳報院長決定之；其有前項情形未自請迴避者，得由院長為迴避之決定」。（編輯：林興盟）1070605

遭指台灣官網撤國旗 好市...汶萊泰菲3國免簽是否繼續 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan