慶啟人申請迴避 陳師孟：若核准將申訴

陳師孟受訪指出，5月1日原約詢慶啟人，但慶啟人未赴約，並在當天下午提出迴避申請。陳師孟說，「本來希望直球對決，沒想到變成躲避球。」

2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁，陳師孟認為此舉蓄意影響社會輿論，影響台灣國際形象，申請自動調查，將約詢前法務部長王清峰、慶啟人等人。

監察院紀律委員會晚間開會處理慶啟人申請迴避案，陳師孟出席說明。陳師孟表示，「感覺到他們並沒有真的很嚴厲或是有敵意」，問的問題都合理，雖然有些看法不一樣。

陳師孟推測，結論應該不會要求他迴避，如果結論是他要迴避，會提出申訴，他還說，「如果年輕30歲的話，我會翻桌子」，不過現在還要考量其他的案子。

與會監委指出，委員會結論須送監察院長張博雅簽核後才能對外公布，因此，暫無法對外說明。

依監察法施行細則第3條第4款規定，「依其他情形足認由其執行批辦、調查或審查職務顯有偏頗之虞者」應自行迴避，「前項迴避應以書面敘明理由陳報院長決定之；其有前項情形未自請迴避者，得由院長為迴避之決定」。（編輯：林興盟）1070605