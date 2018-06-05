川金峰會 迥異兩人擦出什麼火花備受矚目

在金正恩監督下，北韓在核武與彈道飛彈能力上取得快速進展，去年美國本土更進入彈道飛彈射程內。他和川普互相叫罵，互相威脅發動戰爭，使得緊張情勢升高。川普警告金正恩勿再挑釁，否則將遭「烈焰與怒火」嚴懲。金正恩嘲弄川普「精神錯亂」，根本就是「老番顛」（dotard）。

金正恩現年34歲，依然是全球最年輕的領導人之一，但掌權已超過6年。

（中央社首爾5日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩預定下週在新加坡舉行會談，這將是歷史上最令人難以置信的峰會之一，兩位當事人南轅北轍，卻也有驚人的相似之處。

但是，最近幾個月以來，兩人的對話出現髮夾彎─最後關頭取消峰會，又說恢復舉行。

南韓首爾延世大學教授魯樂漢（John Delury）表示：「我認為，他們兩人將會友好相處。我想，至於有悖常理之處，將是他們會傾聽對方的意見。」

川普和平壤均以煽動性的言論著稱，但金正恩已在新近找到的外交角色中，展現明顯的傾向，聆聽對手的意見。金正恩繼承父親權力以來，從未出訪他國，直到今年稍早才有了改變。

金正恩和中國國家主席習近平在大連海邊散步長談，並在板門店首次兩韓峰會中，在戶外和南韓總統文在寅品茗聊天超過半小時，仔細聆聽文在寅的談話。

魯樂漢強調，川普訪問中國和南韓時，同樣提出問題並且仔細聆聽對方的回答。

「他們將會進入會議室，雙方將會提出適合的問題，開放式的問題。屆時的情況，不會是川普進入會議室劈頭就說『把核武交給我，否則…』，而是誠如川普所言，這是一種關係，我們正在打造一種關係，我們正在改變彼此的關係。」

「為了達成這個目標，你會提出試探性的問題，你會傾聽，然後再回應。這是我樂觀的看法。」

從地產開發商和電視實境秀主持人，川普透過前所未有的民粹競選手段，顛覆美國政治既有體制，成功入主白宮。

相形之下，金正恩是選定的接班人，訓練多年準備接掌大位，不必擔心競選連任或是媒體明天如何報導，或是發推文回擊他們。

但是，川普和金正恩仍有一些相似之處。

他們兩人皆任命信得過的家族成員出任要職。

金正恩的胞妹金與正，已是金正恩最親密的助手之一，她代表兄長出席南韓平昌冬奧，板門店兩韓峰會也幾乎全程隨侍在側，並且陪伴金正恩前往大連。

在華盛頓，川普的女兒伊凡卡．川普（IvankaTrump）是總統助理，女婿庫許納（Jared Kushner）是親密顧問，兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）是競選團隊成員之一。

對於個人忠誠無可妥協的要求，川普和金正恩並無二致。

從2月28日往後的一個月內，川普開除或是折損白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）、首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）、國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、國務卿提勒森（Rex Tillerson）和退伍軍人事務部部長舒爾金（David Shulkin）。

北韓最新的人事更迭出現在上週末，人民武力部部長和人民軍總參謀長據報遭到撤換，金正恩任命新的北韓人民軍總政治局局長，被形容是獲得「高度信任」的年輕軍官。（譯者：嚴思祺/核稿：何宏儒）1070605