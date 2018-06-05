影／訪台倒數中　「蟻人」喊話：想看台灣最美風景

《蟻人與黃蜂女》將於6月13日晚間6點，於兩廳院廣場舉辦紅毯見面會，保羅路德、伊凡潔琳莉莉、導演派頓瑞德，都將出席與現場觀眾進行互動，活動開放所有民眾參與。從未來過台灣的保羅路德，嚮往台灣的風景與美食已久，對於來台宣傳相當興奮，特別用手機錄了一段影片向台灣粉絲喊話。

漫威電影《蟻人與黃蜂女》首次來台宣傳，不僅大受全台矚目，台灣粉絲的熱情也聲名遠播，讓尚未抵台的「蟻人」保羅路德，都急著想趕快來台會粉絲，甚至錄製影片向觀眾喊話表示：「聽說台灣最美的風景是人，我等不及要在台北和你們相見。」

保羅路德特別戴上《蟻人與黃蜂女》的帽子，掛著一臉迷人的微笑在影片中表示，這次來宣傳很希望能四處走訪深入瞭解台灣，但礙於時間有限無法全部走遍，不過他時常耳聞「台灣最美的風景是人」，希望能夠在台北看到所有粉絲，一圓他的心願。言下之意正是邀請全台粉絲能到紅毯見面會力挺，毫無明星架子的親民作風，瞬間擄獲所有觀眾的芳心。



▲《蟻人與黃蜂女》紅毯見面會將於信義、西門商圈，出動接駁專車。（圖／漫威，2018.06.05）

台灣漫威為回饋觀眾的熱情支持，加碼宣布6月13日兩廳院廣場紅毯見面會，將於活動當天下午3:30至7:30，於信義、西門兩大商圈推出「蟻人接駁車」直達現場，平均20分鐘一班不間斷行駛，更針對學生與上班族群現場贈送高達3000張《蟻人與黃蜂女》電影票，還有原版海報、限量T恤、模型等周邊商品等超過500份的活動獎品贈送，只要到現場就有機會獲得。

即使是紅毯見面會結束後，現場還有免費露天電影院播放《蟻人》首集，眾多豐富又超值的活動內容，就是要讓台灣觀眾在一睹明星風采之餘，還能玩得盡興、滿載而歸，和超級英雄一起度過難忘的蟻人之夜。

▼「蟻人」保羅路德對台灣觀眾喊話影片如下〜〜