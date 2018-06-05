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台專家檢測印度廢水場 新技術引迴響

中央社2018/06/05 22:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里5日專電）亞洲生產力組織綠耕隊多位台灣水資源專家，協助印度新德里廢水處理廠檢測後，今天與印度工業區聯合廢水處理協會交流，印方對台灣先進的水處理技術感到高度興趣。

工業局主導、亞洲生產力組織創設，中國生產力中心執行的綠耕隊，已4度訪問印度。工研院材料與化工研究所水科技研究組長梁德明、亞洲生產力組織水處理主任林正祥及綠耕隊成員李麗寬等，昨天進行印度工業廢水處理廠檢測和交流行程。

一行人拜會商工部國家生產力委員會，並前往新德里兩家廢水處理廠勘查、採樣和檢驗，製作報告。

綠耕隊出席聯合廢水處理協會舉辦的研討會，兩位專家報告檢測結果並介紹水處理技術。

與會的新德里13家工業廢水處理廠負責人多表示，印度廢水處理面臨的難題，主要是阿摩尼亞難以去除，及零排放導致污泥處理和再利用難以實踐，希望台灣能提供技術。

梁德明和林正祥簡報指出，新德里的工業廢水只經物理及化學處理，微生物和有機物過濾還有改進空間。

兩人提出改善建議，也介紹工研院開發、可處理廢水有機物和阿摩尼亞的高效率生物網膜（BioNET）技術，及祥泰綠色科技公司的防止微生物進入已處理廢水的陶瓷膜等技術，及水質改善與系統設備整合解決方案。

印度工業廢水處理污染控制協會秘書長塞加爾（Neeraj Sehgal）等印方與會者，都對台灣先進水處理技術和解決方案感到興趣，希望商業技轉並詢問採購價格。

主持研討會的塞加爾向與會印度業者強調，台灣專家一天內完成兩家廢水處理廠報告並提出解決方案，若有一週，不知能有多大的成果，這也凸顯台灣的彈性、高效率及技術先進。他呼籲與會者應積極和台灣合作，協助印度廢水處理技術升級。

黃麗寬邀請印方人士8月赴台參加「台灣印度產業鏈結活動」工業水循環再利用論壇，與會者反應熱烈。

綠耕隊結束新德里行程後將前往清奈，與清奈皮革工業區聯合廢水處理廠交流，檢視廠房環境與設備，並拜會當地水處理公司；之後將前往班加羅爾，盼促成台印在水資源上有更多交流。（編輯：廖漢原）1070605

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