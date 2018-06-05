聽到周杰倫打氣音檔 傘兵秦良丰落淚

（中央社記者蘇木春台中5日電）陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘意外墜地，送醫救治，目前生命跡象穩定，藝人周杰倫特別錄製音檔打氣，秦良丰今晚聽到周杰倫的聲音激動流淚，秦父向音樂公司致謝。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止(OHCA)被救回，經連日救治病情趨於穩定。

秦良丰熱愛藝人周杰倫與楊丞琳，秦良丰的妹妹也在病床旁，特別播放周杰倫的「稻香」、「聽媽媽的話」與楊丞琳的「年輪說」、「青春住了誰」等歌曲，秦良丰的同袍也到兩名藝人的臉書（Facebook）粉絲團留言，希望能夠為秦良丰加油打氣。