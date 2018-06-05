兩名律師退出納吉律師團 納吉妻錄取口供

（中央社記者郭朝河吉隆坡5日專電）馬來西亞前首相納吉的律師團有兩名律師今日退出律師團，不再代表他負責洗黑錢的案件；納吉的妻子羅斯瑪今天應反貪污委員會傳喚，錄取口供5個小時。

納吉（Najib Razak）律師代表團今天發表聲明，代表律師普拉維蘭（M. Puravalen）與莫哈末尤索夫（Mohd Yusof Zainal Abiden）經過深思熟慮後，決定放棄代表納吉打官司，退出律師團。

莫哈末尤索夫曾任馬來西亞檢察總署第二律政司，在1998年前副首相安華（Anwar Ibrahim）被控肛交案中擔任首席主控官。普拉維蘭是一名擁有30年刑事法經驗的資深律師。