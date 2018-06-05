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中央社

納吉妻接受訊問 手提名牌包亮麗現身

中央社2018/06/05 23:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社吉隆坡5日綜合外電報導）馬來西亞民眾上個月用選票拉下醜聞纏身的首相納吉，他們今天目睹據稱揮霍無度的納吉妻子羅斯瑪到肅貪機構接受訊問。手提名牌包的她離開時，絲毫看不出難堪的模樣。

納吉（Najib Razak）與妻子羅斯瑪（RosmahMansor）5月9日選舉後遭禁止出國。調查人員對納吉創立的國家基金數10億美元不翼而飛的案件重啟調查。

調查人員對66歲的羅斯瑪訊問3個小時，不管面臨什麼樣的棘手問題，她離開馬來西亞反貪汙委員會（Malaysian Anti-Corruption Commission）大樓時，看不出絲毫難堪的模樣。

身穿亮藍色傳統服飾，戴紅色頭巾的她，步履輕盈走進賓士車時，不忘對電視攝影機揮手，留下律師發布簡短聲明。

她的律師庫瑪仁德蘭（K. Kumaraendran）說：「超過3小時的漫長訊問過程順利進行。馬來西亞反貪汙委員會有要求的話，我們當事人還會進一步配合。」

由於羅斯瑪偏好超級貴的皮包，當她抵達馬來西亞反貪汙委員會時，眾人目光自然投向她手上的紅色包，那似乎是凡賽斯（Versace）出品，而不是愛馬仕（Hermes）柏金包。警方上個月搜索跟納吉和羅斯瑪有關的房產，發現大量柏金包。

馬來西亞社群媒體很快流傳羅斯瑪今天提在手上的名牌包，並認出那是凡賽斯Demetra包，估計售價約2500美元。

羅斯瑪揮金如土的生活風格和購物狂熱，激怒過去10年間勉力應付生活費用高漲的馬來西亞人民。

許多人將她比做菲律賓前總統馬可仕（FerdinandMarcos）的妻子伊美黛（Imelda Marcos）。她在馬可仕1986年被趕下台時，留下超過1200雙鞋子。（譯者：羅苑韶/核稿：何宏儒）1070605

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