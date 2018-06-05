納吉妻接受訊問 手提名牌包亮麗現身

（中央社吉隆坡5日綜合外電報導）馬來西亞民眾上個月用選票拉下醜聞纏身的首相納吉，他們今天目睹據稱揮霍無度的納吉妻子羅斯瑪到肅貪機構接受訊問。手提名牌包的她離開時，絲毫看不出難堪的模樣。

納吉（Najib Razak）與妻子羅斯瑪（RosmahMansor）5月9日選舉後遭禁止出國。調查人員對納吉創立的國家基金數10億美元不翼而飛的案件重啟調查。

調查人員對66歲的羅斯瑪訊問3個小時，不管面臨什麼樣的棘手問題，她離開馬來西亞反貪汙委員會（Malaysian Anti-Corruption Commission）大樓時，看不出絲毫難堪的模樣。