傳北京故宮館長嗆：翠玉白菜、肉形石只算三級品

台北和北京都有故宮，兩者各勝擅場，也都是遊客到訪台北、北京的必去景點，不過卻傳出台北故宮的鎮館之寶「翠玉白菜」和「肉形石」在北京故宮博物院館長眼裡只能算是「三級品」？

香港故宮文化博物館近日在香港動土，香港經貿商會會長李秀恒 5 日在《香港商報》撰文，引述北京故宮博物館館長單霽翔的說法，表示外界以為故宮最珍貴的文物都被運到台灣只是以訛傳訛。

李秀恒引述單霽翔指出，當年故宮文物被打包南遷的一共有 13491 箱，運到台灣的只有兩船半、共 2972 箱，「換言之，南遷文物最終被運往台灣只佔 22% 。」而這 2972 箱共有 59 萬 7556 件文物，其中以明清檔案、書籍、資料為主，真正的器物、古玩字畫、青銅器、金銀器等共約 52000 件。