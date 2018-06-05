傳北京故宮館長嗆：翠玉白菜、肉形石只算三級品

台北和北京都有故宮，兩者各勝擅場，也都是遊客到訪台北、北京的必去景點，不過卻傳出台北故宮的鎮館之寶「翠玉白菜」和「肉形石」在北京故宮博物院館長眼裡只能算是「三級品」？
香港故宮文化博物館近日在香港動土，香港經貿商會會長李秀恒 5 日在《香港商報》撰文，引述北京故宮博物館館長單霽翔的說法，表示外界以為故宮最珍貴的文物都被運到台灣只是以訛傳訛。
李秀恒引述單霽翔指出，當年故宮文物被打包南遷的一共有 13491 箱，運到台灣的只有兩船半、共 2972 箱，「換言之，南遷文物最終被運往台灣只佔 22% 。」而這 2972 箱共有 59 萬 7556 件文物，其中以明清檔案、書籍、資料為主，真正的器物、古玩字畫、青銅器、金銀器等共約 52000 件。
文中指出，蔣中正決定到台灣時比較倉促，本來想把南遷文物都帶走，因而在裝運時沒有進行挑選，而先裝運的文物中又以明清檔案為主，但因沒有船隻，有 78% 南遷文物留了下來。此外，由於當時故宮人從情感上不願意將文物南遷，因此在打包時有很多在地庫的文物沒有帶上，大件物品也無法打包，而這些過程和數據全都有文檔記錄可查詢。
據轉述，單霽翔認為，台北故宮的確有一些上等文物，如宋元書畫、五大官窯、琺瑯彩瓷器等，但相較之下，北京故宮的珍貴文物更多，「就以著名的『翠玉白菜』和『肉形石』來說，被吹捧到是台北故宮的兩件鎮館之寶，但在北京故宮只能算得上三級品。」
▲翠玉白菜和肉形石是台北故宮的鎮館之寶。（圖／翻攝自國立故宮博物院網站 , 2018.06.05）