義大利新總理首次政策演說 聚焦移民撙節

（中央社羅馬5日綜合外電報導）義大利新民粹政府領袖孔蒂宣誓就職以來，今天首度到國會發表政策演說，他誓言在歐洲聯盟內重新分配移民，並重新檢視歐盟對俄羅斯的制裁。

總理孔蒂（Giuseppe Conte）結束參議院的演說後，國會接下來可望通過對新內閣的信任投票。

義大利歷經近3個月政治動盪，令歐盟官員憂心以及金融市場飽受驚嚇後，孔蒂領導的疑歐派政府於1日宣誓就職，這是由極右和疑歐派政黨結盟組成的聯合政府。

孔蒂原是法律人，沒有多少政治歷練，且無政府經驗，受到極右的聯盟黨（League）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）和反體制五星運動（Five StarMovement）黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）推舉出任總理，這兩人目前都是孔蒂的副手。