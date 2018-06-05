血汗！每月違法「加班100小時」　雇主嗆：就給他罰啊

原 PO 在臉書社團「爆怨公社」發文指出，面試官先是解釋這份工作是不需要什麼技術的，所以可能只有勞工底薪，而且還需要配合加班。原 PO 聽了後立刻表示願意加班，但質疑「如果每天都上 12 小時也不可能吧！這樣也太累了」，怎料面試官卻回「可是我們這邊月平均都加 80 - 100 小時耶！」讓他聽了既傻眼又無言。

根據《勞基法》規定，勞工每天工作不得超過 8 小時，連同正常工時不得加班超過 12 小時。不過，有網友抱怨，日前到台南永康工業區一間公司面試技術員，對方直接表明需配合加班，甚至每月平均加班時數為 80 到 100 小時，便不禁好奇問「這樣不是違反勞基法嗎？」不料面試官竟理直氣壯地回「那就給他罰啊！」讓他聽了超傻眼。

面對原 PO 的反應，面試官直接點破「你是要說違反勞基法嗎？」接著便毫不在乎的說「那就給他罰阿！當你扣除成本，空運的運費，罰金還是有賺的就沒差阿。」甚至舉公司 200 多名外籍勞工為例，表示他們還會說加班不夠，錢不是夠用就好，也是要顧到生活品質。一番話聽在原 PO 耳裡完全無法接受，怒轟「你們是把本勞當外籍勞工在用嗎？台南真的是慣老闆天堂，我第一次遇到違反勞基法還那麼直接大言不慚的！」

不少網友看了後心有戚戚焉，紛紛留言「就是因為罰款不是依照公司規模以及違反大小下去罰…假如是改以違反的受害者人數下去罰，一個兩萬依次累加，我看他能撐多久」、「每個月 80 - 100 小時，這...有命花錢嗎？」「應該公佈出來的，把慣老闆給處理一下，政府你看到這篇文了嗎？一定很多公司是如此想法」、「我違反勞基法罰得比我賺的少，我當然寧願讓政府罰...不是慣老闆的問題，是政府罰太少又不願積極處理問題才是真因」，引發熱議。



▲原 PO 全文。（圖／翻攝自爆怨公社）