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洗髮精挑對了嗎？一次弄懂這些就會選了

記者林雁茹／綜合報導2018/06/06 15:06
▲市售洗髮精這麼多種，一次弄懂這些成分。（圖／翻攝自Google search）
▲市售洗髮精這麼多種，一次弄懂這些成分。（圖／翻攝自Google search）

洗髮精跟衛生紙一樣是家中不可或缺的居家必需生活用品之一，而現代人追求天然，為了保護肌膚就連頭皮、頭髮的保護也都拿放大鏡檢視，所以洗髮精的內容成分也一直都是大家很關切的問題，接下來就讓我們逐一檢視洗髮精的成分與功能吧！

一般來說，洗髮精最主要的清潔成分，就是界面活性劑，像是肥皂、洗衣粉、洗碗精、沐浴乳、洗髮精等都少不了它，因為分子具有親油性及親水性的兩端，洗頭髮時，親油性的一端會吸附頭髮上的髒汙及油脂，親水性的一端則會吸附水分子，沖水後就能將頭髮上的汙垢帶走，達到清潔的功能。

但有的化學界面活性劑的刺激性較強，較容易造成頭皮過敏。部分天然的界面活性劑含有抗靜電及滑順的功效，所以大多運用在洗髮乳或潤髮乳中。舉例來說，從椰子中提取的天然介面活性劑，搓洗時能形成溫和而豐富的泡沫，輕輕地去除頭皮汙垢，同時還能保持頭皮上的油脂和達到水分的平衡，使頭皮變得健康，也能減少頭髮髒汙和頭皮屑。反之，部分含有化學界面活性劑的洗潤產品，通常含有像矽靈那樣的化學成分，應避免直接接觸頭皮使用。

如果擔心含有天然介面活性劑的洗髮精會讓你的頭髮變粗、硬，像Think nature這樣的洗髮精就是個不錯的選擇。它歷經了2年的研究，改善了頭髮粗硬的缺點。即使只使用洗髮精，也可以感受到髮質變得柔軟和滋潤。這類型的產品除了酸鹼值與人體相近，油、水平衡下，在去除汙垢時，還保留應有的油份比例。

有些人會認為，在使用這類型天然界面活性劑添加的產品在洗完頭後，感到水潤感太重，但這就才是保持頭皮健康的關鍵。只不過，如果是頭髮已經是乾燥和損壞的狀態，就必須使用護髮素(乳)進行進一步護理。然而護髮素，實際上只能維持一段時間，但卻會阻塞毛孔，對頭皮健康不利。因此，一般護髮素都會特別標示不得塗抹在頭皮上。然而，像天然界面活性劑多數基於天然成分，就可以安心使用了。


▲在使用這類型天然界面活性劑添加的產品在洗完頭後，感到水潤感太重，但這就才是保持頭皮健康的關鍵。（圖／資料照片）

洗髮精最常影響購買的關鍵，莫過於香料了，但特別要留意的是，頭皮敏感的人，應避免含色素、以及化學香料的洗髮精。一般添加在洗髮精、潤髮乳中香料，只是為了讓氣味好聞。而人工香料的添加，反而會造成呼吸系統造成不良影響，要特別留意。但若是藉由天然植萃精油調香的產品，持香度雖然不久，但是對敏感性頭皮的人來說會是比較好的選擇。


▲洗髮精最常影響購買的關鍵，特別要留意的是，頭皮敏感的人，應避免含色素、以及化學香料的洗髮精。（圖／資料照片）

營養護理成分，常見的有膠原蛋白、絲蛋白、維生素、植物提取物等。不過洗髮精與頭髮只有幾分鐘接觸，這些物質達到的實際營養作用有限。特別是蛋白質之類的大分子成分，科學上認為從皮膚、頭髮吸收的可能很小。

此外，常常有聽到人家說，洗髮精裡添加防腐劑。一般來說，防腐劑在洗髮精中含量低，正確使用即無害，但有的洗髮精為了延長保存期限，會添加防腐劑。只要沖洗乾淨，對頭皮就不會造成傷害。

為了頭皮及頭髮的健康，購買洗髮產品時，多注意其中成分是必要的。假如原本頭皮、頭髮就比較油，或是擔心有掉髮問題，都應盡量避免選擇含有矽靈或油蠟成分的洗髮精；頭皮較敏感者，則應選擇親膚、低敏度的洗髮精，避免添加色素或是香料。若是頭髮受損嚴重，則應選擇含修護成分的洗髮精。把握這些基本的原則，就能挑選到適合自己的洗髮精。

關鍵字洗髮精天然介面活性劑頭皮健康護髮素天然植萃精油
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